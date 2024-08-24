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誤將活蛇當玩具…印度1歲男童抓蛇放入口活活咬死 急送醫結果曝

香港01／ 撰文：夏洛特
印度1歲男童獨自在家中陽台玩耍時見到有蛇靠近，竟將蛇抓起來啃咬，將蛇活活咬死，家人發現後即時將他送到醫院。（X影片截圖）
印度1歲男童獨自在家中陽台玩耍時見到有蛇靠近，竟將蛇抓起來啃咬，將蛇活活咬死，家人發現後即時將他送到醫院。（X影片截圖）

家有幼兒理應時刻小心留意！印度1名1歲男童日前在家中玩耍時，發現到1條爬到他身旁，卻誤將活蛇當成玩具，隨手抓起來就放入口啃咬，竟蛇活生生咬死！家人發現男童嘴裡有蛇後，嚇得即時拔出並將他送醫，幸運的是該條蛇無毒，男童安然無恙，而其舉動令院方醫護以至全村人都感到震驚。

活蛇當玩具拿起狂咬

綜合印度媒體報導，事發於本月17日，地點是印度比哈爾邦（Bihar）加雅市（Gaya）賈穆哈爾村（Jamuhar），1歲男童瑞揚什（Riyansh）獨自在家中陽台玩耍時發現到有蛇靠近，竟將蛇抓起來放到嘴邊啃咬，最終將蛇活活咬死。據瑞揚什母親所言，瑞揚什大概是誤以為那條蛇是什麼玩具，於是拿起來咀嚼。

瑞揚什的母親見到兒子咬蛇，嚇得即時上前兒子口中取下死蛇，並將他送到醫院診治。村民及醫護人員知悉事件後都相當震驚及擔憂，幸檢查結果顯示，該條蛇無毒，瑞揚什毫髮未傷，家人在得知他健康良好後終鬆一口氣。

男童無恙表現平靜

從網上流傳的影片可見，瑞揚什被女親友抱在懷中，表現平靜，拍片的男子伸手輕輕捏他的雙頰，想打開他的嘴巴，不過瑞揚什並不願意張嘴，只是露出無辜萌樣望著鏡頭。拍片男子隨後展示手機的1張照片，揭露蛇被咬死的狀態。照片中可見那條蛇被咬到近乎斷開，身體一部份凹了進去。

蛇被咬到近乎斷開，身體一部份凹了進去。（X影片截圖）
蛇被咬到近乎斷開，身體一部份凹了進去。（X影片截圖）

令人吃驚的是，據印媒報導，這並非當地首宗「人咬蛇」事件。上個月比哈爾邦1名男子在睡前被1條毒蛇咬到，男子擔心蛇毒奪命，絕望下想起當地傳說，訛傳反咬毒蛇可以「逆轉毒液」，能將毒性傳回毒蛇體內。男子悲憤交加決定反咬毒蛇兩口，結果竟將毒蛇咬死，隨後他被送到醫院，在接受對應的解毒治療後倖存下來。

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文章授權轉載自《香港01》

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