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影／急著下飛機？澳男直接打開緊急逃生門爬上機翼 當場遭逮

聯合新聞網／ 綜合報導
男子突然打開飛機逃生門跳上機翼，隨後遭到逮捕。圖擷自7 News
男子突然打開飛機逃生門跳上機翼，隨後遭到逮捕。圖擷自7 News

澳洲一名男子在搭機時突然打開緊急逃生門還爬出飛機，雖然當時飛機已經停在停機坪，但由於男子無預警打開逃生門，觸發了緊急滑梯，讓機上乘客全都嚇壞了。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，一名乘客肯尼斯（Kyle Kenneth）在社群媒體上描述事發經過。當天他搭乘捷星航空（Jetstar）的飛機抵達墨爾本機場，一名同機男乘客卻突然打開緊急逃生門，還爬到機翼上。

肯尼斯說，偏偏他剛好就坐在緊急出口的靠窗位置，雖然沒有人受傷，但整個過程「相當嚇人」，讓他就連事件結束後都還是覺得「非常緊張」。肯尼斯回憶，整個飛行過程本來都很正常，但飛機降落後，男子突然衝過來，盯著逃生門看。

其他乘客意識到他的意圖，開始大喊要他停下。不過男子彷彿沒有聽見周遭人的聲音，還是打開了逃生門，且沒有使用緊急滑梯，而是直接爬到機翼上。男子隨後被地勤人員壓制，並因涉嫌違反航空安全規定和攻擊行為遭到逮捕。

澳洲聯邦警察發言人表示，男子已送往醫院進一步檢查，目前仍在醫院。警方將持續調查此案，未來可能會對這名男子提出指控。

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