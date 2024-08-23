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用垃圾袋半遮「公然愛愛」 兩員工地鐵站上班太激情遭送警局
墨西哥地鐵拉薩站近期爆出公然不雅事件，兩名Movistar電信公司的員工被發現在地鐵站內發生關係，正好被路過的治安人員抓包拍下，影片上傳網路後，迅速在社群媒體上瘋傳。
據墨西哥當地媒體N+報導，被影片拍到的兩人是Movistar電信公司的員工，在地鐵站的攤位工作。這兩名員工相差20歲，分別是39歲的拉斐爾（Rafael）和19歲的雅妮（Yanei Elizalde）。兩人疑似天雷公動地火，直接在攤位旁邊進行「人與人的連結」，結果被警察當場逮捕。
據報，當時墨西哥安全和治安部門人員（Secretaría de Seguridad Ciudadana）正在進行例行巡邏，剛好撞見這對男女在地鐵站內進行「親密互動」。兩人雖然直接在大庭廣眾之下發生性行為，但為了表現得低調一點，還記得用黑色垃圾袋遮住私密部位。
這起事件的影片一被上傳到網路，就引發許多網友關注和討論。有些人懷疑這不是真實事件，可能是為了博取關注而設計的鬧劇。不少人批評，為了尋求刺激在公共場合愛愛真的很不得體，有網友留言：「現在已經沒有道德了嗎？」、「選擇在公共場合發生性行為到底是什麼原因」、「為了尋求刺激也太糟糕了」、「這種不尊重他人的行為應該被懲罰」。也有網友酸說該公司員工都不認真上班，「難怪Movistar的信號這麼差」、「原來這就是你們員工平時在幹的事啊，Movistar」。
事發後兩人當場遭到逮捕，並因違反行政規定和不當使用公共設施等罪名，被移送至民事法庭。
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