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郵箱驚見遲來的「古董明信片」 查證發現竟來自121年前

聯合新聞網／ 綜合報導
古董明信片上的畫作是當時藝術家艾德溫•亨利•藍希爾（Edwin Henry Landseer)的作品《挑戰》。圖為該作品的授權商品。圖擷取自/paintingz網站
古董明信片上的畫作是當時藝術家艾德溫•亨利•藍希爾（Edwin Henry Landseer)的作品《挑戰》。圖為該作品的授權商品。圖擷取自/paintingz網站

一張明信片可以在郵政系統裡滯留121年？位於英國的矢雲絲房屋協會（Swansea Building Society）員工在16日查收郵件時，竟然收到一張來自121年前的明信片。

收到明信片的職員哈利達比（Henry Darby）說明，收到明信片時他既驚喜又覺得有些詭異，而且一張已經放了121年的明信片，觸感讓他很是嫌棄，直言「不太喜歡摸它，感覺像古董」。

Sky News報導，21日矢雲絲房屋協會收到一張古董般的明信片，上面寫的地址是克拉多克街11號 （11 Cradock Street）正是協會的地址，不過從照片可以看到，明信片上的郵票艾德華七世（Eward VII）頭像，是當年最好的郵票。上面的畫作是當時藝術家艾德溫•亨利•藍希爾（Edwin Henry Landseer)的《挑戰》。而郵戳則寫著AU2303。由此可知，該明信片應該是在1903年8月23日寄出的。

目前仍不清楚明信片為何會被擱置百年，不但留著也沒送出，更不知道為什麼現在又突然出現。英國皇家郵政局（Royal Mail）發言人表示，目前各方認為最合理的解釋是，最近有人將明信片送回郵政系統，而非明信片已經在郵局滯留120多年。

明信片的收件人名叫莉迪亞·戴維斯（Lydia Davies），經家庭歷史學家回覆，1901年人口普查中確實有一位14歲少女名叫莉迪亞。消息曝光以後，莉迪亞的曾姪女也聯絡上官方，不少人在得知這則趣聞後，出現了不少說法，吸引許多人一起揣測究竟是什麼樣精彩的故事讓明信片在世上漂流了121年。

郵件 郵局

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