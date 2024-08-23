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清潔團隊打掃垃圾屋驚見白骨！失蹤10年母陳屍房內 委託人渾然不覺

聯合新聞網／ 綜合報導
打掃垃圾屋驚見十年屍骨。圖擷取自Instagram/＠sukkirin_okataduke
打掃垃圾屋驚見十年屍骨。圖擷取自Instagram/＠sukkirin_okataduke

日本「sukkirin」清潔團隊(スッケリんお片付け）透過在粉專分享清潔垃圾屋的影片，在日本擁有相當高的人氣，然而近日卻遇到令他們毛骨悚然的清潔個案。清潔團隊指出，當他們在清理一名委託人一間長期未使用的房間時，竟然發現白骨，而後清潔團隊立刻停止記錄並通報警方，調查是否為刑事案件。

據瞭解，委託人是名20多歲的男性，委託時間為去年12月，男子請清潔團隊來清理家中不需要的物品。沒想到在清潔團隊進入母親臥室以後，除了發現擱置長達10年的報紙和點心，還意外發現疑似委託人母親的人骨，同時附近散落的毛毯裡也包裹著遺體。

起初工作人員還以為是模型，但看見脂肪溶解的痕跡又認為太逼真，於是向男子確認，不料對方非常驚訝。男子補充自己和父母感情非常差，雖然同住卻極少交流，沒想到失蹤10年的母親一直在自己房子的和室內。他表示母親失蹤時曾有警察前來調查，但自己也不清楚母親的失蹤過程。

日本東京也曾發生過一名48歲女性吉野由美在母親過世後，把她藏進冰箱，經警方研判藏屍時間長達10年，該案件直到女子繳不起房租被驅離才曝光。

屍體 日本 母子關係

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