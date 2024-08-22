報復男友偷吃 女子賤價開賣他8萬Jordan球鞋引來眾多買家

國外一名女子因男友劈腿決心報復，把男友最珍貴的Jordan收藏賣掉。由於出售的價格遠低於市價，不只吸引眾多買家，也引發網友討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，這位名叫Keira的女子在電商平台Depop上賣前任的「Off-White Jordan 1」球鞋吸引許多買家。這雙Jordan球鞋原本在二手球鞋交易平台StockX上的價格為2008英鎊（約新台幣8.4萬元），而Keira只開價400英鎊（約新台幣1.6萬元），對球鞋迷們來說簡直是「跳樓大拍賣」。

Keira在商品描述中寫道：「這是我前男友最愛的鞋，他劈腿後把鞋子留在我這裡，所以我決定把它賣掉。鞋子狀況很好，幾乎沒穿過。因為情況特殊，所以我沒有購買證書，但這雙鞋絕對是正品，因為我男友是個球鞋迷。」

這款Jordan 1 Retro Off-White是由已故著名設計師阿布洛（Virgil Abloh）設計的。也正因如此，這款球鞋成了炙手可熱的收藏品，在某些專賣店的售價甚至高達2250英鎊（約新台幣9.5萬元）。

不過這可不是第一次有人用電商平台來報復前任。近期在Vinted上也出現了一件引發社群媒體熱議的商品。一名網友以25英鎊（約新台幣1000元）的價格出售一隻泰迪熊。賣家在描述中幽默地寫道：「這是Rodger，他很友善，也還很可愛蓬鬆，可惜他的爸爸是個劈腿的人，所以現在要幫他找個新家。」

這些報復前任的創意舉動，不僅為賣家解了心頭之恨，還吸引了不少網友的關注，更讓買家能以低價買到商品。