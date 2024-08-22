影／女子跳過動物園圍欄「逗大貓」 老虎對她伸爪猛抓超驚險

美國紐澤西州的可漢席克動物園（Cohanzick Zoo）近期發生一起驚險事件。一名女子疑似為了挑釁園內的孟加拉虎，竟冒險翻越圍欄，伸手逗弄老虎，將自己置於危險之中。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名身份不明的女子跳過了動物園的第一道圍欄，並將手伸進孟加拉虎的網狀圍欄內，試圖要激怒這隻猛獸。從目擊者拍攝的影片中可以看見，一開始老虎只是靠近觀察，但緊接著就突然撲了過來，用爪子揮向女子的手。女子在差點被抓傷以後，才趕緊把手收回來，翻過圍欄逃回安全地帶。

布里奇頓（Bridgeton）市警方於8月20日公開這段影片，但並未透露事件確切發生時間。布里奇頓市娛樂與公共事務主任梅迪卡（John Medica）表示，任何讓動物、工作人員和民眾陷入潛在危險的行為，都是不能接受的，將會採取相應措施處理。

當地媒體《紐澤西NEWS 12》報導指出，動物園的圍籬外貼有「攀爬或跨越圍欄即違反城市命令第247號」的公告。女子跨越圍欄的行為已明顯違法，警方正與動物園合作，對此案展開調查。

被挑釁的這隻孟加拉虎體重近300公斤（650磅），在2016年出生於北卡羅來納州，目前和牠的兄弟一起生活在動物園的欄舍內。據動物園介紹，孟加拉虎是僅次於西伯利亞虎的第二大老虎品種。