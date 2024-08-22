想復活屍體冰這邊！先繳700萬還要每月1800元管理費
德國柏林一家高科技新創公司致力研發，要為人們的未來提供一個重生新選項。這家公司能替客戶冷凍保存屍體，未來若科技持續發展，客戶便有望能成功復活。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，總部位於柏林的「明天生技」（Tomorrow Bio）創辦人是40歲的皮涅羅（Fernando Azevedo Pinheiro）。他在受訪時表示，他相信在他有生之年，就可能會見證到複雜生物的冷凍保存與復活。
對某些人來說，因著對死亡的恐懼，冷凍保存能為他們帶來希望和安全感，提供延長生命的可能性。
在明天生技冷凍保存整具身體和部分器官，費用為22萬美元（約新台幣703萬元），每月還需繳交55美元（約新台幣1800元）的會員管理費。不過如果客戶只保存大腦，費用就僅需8.3萬美元（約新台幣265萬元）。
明天生技指出，目前公司已有六個人和五隻寵物進行冷凍保存，等待名單上則還有650名未來客戶，平均年齡約為36歲。公司提供「現場超低溫保存」（field cryoprotection）服務，客戶被合法宣告死亡後，公司便會立即冷凍保存其遺體。
若客戶真的像《美國隊長》一樣被冰凍又成功復活，復活過程也沒有用完客戶繳交的費用，公司還會將剩餘的費用交還給客戶。明天生技現在在柏林和阿姆斯特丹都有儲存設施。未來該公司也計畫在紐約設立分部，服務更多人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言