快訊

直播／要合併了？台新金、新光金20時45分召開重訊記者會

周末雨勢擴大！雨彈橫掃全台 珊珊颱風路徑曝光

「房貸降溫令」發酵 民眾急跳腳恐增違約風險？央行發聲

想復活屍體冰這邊！先繳700萬還要每月1800元管理費

聯合新聞網／ 綜合報導
客戶要冷凍自己的遺體，必須先繳交約700萬台幣的費用。圖擷自紐約郵報
客戶要冷凍自己的遺體，必須先繳交約700萬台幣的費用。圖擷自紐約郵報

德國柏林一家高科技新創公司致力研發，要為人們的未來提供一個重生新選項。這家公司能替客戶冷凍保存屍體，未來若科技持續發展，客戶便有望能成功復活。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，總部位於柏林的「明天生技」（Tomorrow Bio）創辦人是40歲的皮涅羅（Fernando Azevedo Pinheiro）。他在受訪時表示，他相信在他有生之年，就可能會見證到複雜生物的冷凍保存與復活。

對某些人來說，因著對死亡的恐懼，冷凍保存能為他們帶來希望和安全感，提供延長生命的可能性。

在明天生技冷凍保存整具身體和部分器官，費用為22萬美元（約新台幣703萬元），每月還需繳交55美元（約新台幣1800元）的會員管理費。不過如果客戶只保存大腦，費用就僅需8.3萬美元（約新台幣265萬元）。

明天生技指出，目前公司已有六個人和五隻寵物進行冷凍保存，等待名單上則還有650名未來客戶，平均年齡約為36歲。公司提供「現場超低溫保存」（field cryoprotection）服務，客戶被合法宣告死亡後，公司便會立即冷凍保存其遺體。

若客戶真的像《美國隊長》一樣被冰凍又成功復活，復活過程也沒有用完客戶繳交的費用，公司還會將剩餘的費用交還給客戶。明天生技現在在柏林和阿姆斯特丹都有儲存設施。未來該公司也計畫在紐約設立分部，服務更多人。

屍體

延伸閱讀

美國女子包裹郵件常被偷 出妙招寄AirTag成功逮到兇手

女子狂生10孩且36歲就當阿嬤 酸民要她「把腿夾緊」麥擱生啊

為停車位吵了14年 68歲餐廳員工拿刀刺死鄰居

吃紅肉增患糖尿病風險 光是每天50克加工肉風險就增15%

相關新聞

想復活屍體冰這邊！先繳700萬還要每月1800元管理費

德國柏林一家高科技新創公司致力研發，要為人們的未來提供一個重生新選項。這家公司能替客戶冷凍保存屍體，未來若科技持續發展，客戶便有望能成功復活。

影／女子靠打掃「超髒囤積宅」 每週可賺進29萬元

英國一名女子從19歲就開始做清理工作，她靠著經營自己的公司，打掃骯髒的囤積房，每週就能賺進高達9000美元（約新台幣28萬元）的薪水。

女子狂生10孩且36歲就當阿嬤 酸民要她「把腿夾緊」麥擱生啊

英國一名38歲的女子不僅生了10個孩子，更在36歲時就當了阿嬤。雖然她非常享受大家庭的生活，常在網路上分享自家生活細節，但也因此被不少網友批評，甚至有酸民要她「閉上腿」別再生了。

女童海邊散步驚見5個巨大腳印 專家認證：2億年前恐龍真跡

英國一名10歲女童Tegan暑假與媽媽一起在海灘散步時，意外發現五個巨大腳印。在媽媽通知專家前來鑑定後，他們認為這是來自2億多年前卡米洛特龍的足跡。

蜂群擠滿浴室！農務驚擾虎頭蜂 男被慘叮160包眼前剩「一盞白光」

別惹上虎頭蜂！據 BBC 報導，20日有一名57 歲來自威邇森市鎮（Brecon）的男子安德魯·鮑威爾（AndrewPowell ）被一群虎頭蜂追著螫了整整160次。

能抗千度高溫！他用鳳梨皮打造「防火」盾牌、鎧甲 網驚呼：消防員需要

日本「大阪染織機械株式會社」曾在官方社群網站上進行一連串「1000度鐵球」的相關實驗，測試各種物品在碰到1000度鐵球時，會呈現什麼樣的反應。大多數的物品都無法抵抗鐵球高溫而融化，卻意外發現「鳳梨皮」竟然幾乎完好無事，在網上成為話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。