想復活屍體冰這邊！先繳700萬還要每月1800元管理費

德國柏林一家高科技新創公司致力研發，要為人們的未來提供一個重生新選項。這家公司能替客戶冷凍保存屍體，未來若科技持續發展，客戶便有望能成功復活。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，總部位於柏林的「明天生技」（Tomorrow Bio）創辦人是40歲的皮涅羅（Fernando Azevedo Pinheiro）。他在受訪時表示，他相信在他有生之年，就可能會見證到複雜生物的冷凍保存與復活。

對某些人來說，因著對死亡的恐懼，冷凍保存能為他們帶來希望和安全感，提供延長生命的可能性。

在明天生技冷凍保存整具身體和部分器官，費用為22萬美元（約新台幣703萬元），每月還需繳交55美元（約新台幣1800元）的會員管理費。不過如果客戶只保存大腦，費用就僅需8.3萬美元（約新台幣265萬元）。

明天生技指出，目前公司已有六個人和五隻寵物進行冷凍保存，等待名單上則還有650名未來客戶，平均年齡約為36歲。公司提供「現場超低溫保存」（field cryoprotection）服務，客戶被合法宣告死亡後，公司便會立即冷凍保存其遺體。

若客戶真的像《美國隊長》一樣被冰凍又成功復活，復活過程也沒有用完客戶繳交的費用，公司還會將剩餘的費用交還給客戶。明天生技現在在柏林和阿姆斯特丹都有儲存設施。未來該公司也計畫在紐約設立分部，服務更多人。