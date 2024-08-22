女子狂生10孩且36歲就當阿嬤 酸民要她「把腿夾緊」麥擱生啊

英國一名38歲的女子不僅生了10個孩子，更在36歲時就當了阿嬤。雖然她非常享受大家庭的生活，常在網路上分享自家生活細節，但也因此被不少網友批評，甚至有酸民要她「閉上腿」別再生了。

據《太陽報》（The Sun）報導，38歲的艾希莉．卡曾斯（Ashley Couzens）在17歲那年生下第一個孩子，大女兒今年已經21歲了。艾希莉和40歲的丈夫傑瑞（Jerry Couzens）一起養育10個孩子，除了21歲大女兒，其他子女年齡分別是19歲、18歲、15歲、13歲、12歲、11歲、9歲、2歲和1歲。

這家人自稱是「一打卡曾斯」（The Couzens Dozen），光是在外面用餐，每月就要花掉約1076英鎊（約新台幣4.5萬元）。

兩年前，這對夫妻得知大女兒懷孕的消息，本來非常震驚。不過夫妻倆很快就接受事實，陪著女兒成為「最好的媽媽」，而現在2歲的孫子也剛好成為夫妻倆2歲和1歲孩子的玩伴。

夫妻倆在社群媒體上分享大家庭的生活日常，影片很受歡迎。不過即使有許多粉絲支持，留下正面留言，他們也遭到不少酸民攻擊。有網友就認為，正是因為艾希莉自己年紀輕輕就懷孕生子，才會讓大女兒有樣學樣。還有網友批評，艾希莉之所以生這麼多孩子，只是為了領取政府補助，甚至有人懷疑，傑瑞真的是所有孩子的生父嗎？

艾希莉表示，有網友說生這麼多孩子根本是種虐待，也有人要她「把腿夾緊」別再生了。不過她認為，他們完全不會因網友的批評受影響，因為對她來說，家庭生活就已經很忙亂，沒有心思多想。她和傑瑞也表示，兩人已經不打算再生孩子，對目前的家庭人數感到非常滿意。