蜂群擠滿浴室！農務驚擾虎頭蜂 男被慘叮160包眼前剩「一盞白光」

別惹上虎頭蜂！據《BBC》報導，20日有一名57歲務農男子安德魯·鮑威爾（Andrew Powell）被一群虎頭蜂追逐，並被螫了整整160次。

據了解，當時農民的收割機驚擾了田野中的蜂巢後，虎頭蜂飛散空中，天空一度變成「咖啡色」。而鮑威爾為了避開虎頭蜂一路跌跌撞撞的跑進家中浴室的淋浴間，但虎頭蜂仍然跟進他的淋浴間並刺穿他的衣服螫傷他。鮑威爾驚恐的說「浴室擠滿了牠們」，他的後腦勺被螫了整整15次，值得慶幸的是他成功保護了自己的臉部沒有受到螫傷。

後來由附近的朋友開車送他到醫院。他表示當時的意識已經模糊不清，只能看到「一盞白光」。鮑威爾非常謝謝護士為他注射腎上腺素和嗎啡等止痛，強調如果沒有這些他可能已經死了。

完成初步治療後，鮑威爾被轉到另一間醫院，並表示那裡的醫生在得知他被螫了整整160次後感到震驚。目前，鮑威爾已經出院休養，但傷口仍然讓他痛得難以入眠。

在台灣，許多人也常在登山時遭到虎頭蜂攻擊，農委會對此提出三點注意事項，關鍵時刻可保全性命。