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女童海邊散步驚見5個巨大腳印 專家認證：2億年前恐龍真跡

聯合新聞網／ 綜合報導
十歲女童與媽媽散步，竟發現恐龍真跡。圖為恐龍示意圖。 美聯社
十歲女童與媽媽散步，竟發現恐龍真跡。圖為恐龍示意圖。 美聯社

英國一名10歲女童泰庚（Tegan）暑假與媽媽一起在海灘散步時，意外發現五個巨大腳印。在媽媽通知專家前來鑑定後，他們認為這是來自2億多年前卡米洛特龍的足跡

據《BBC》報導，泰庚和媽媽在散步時看到沙灘上有多個大腳印，媽媽推測是恐龍腳印後聯絡了專家。古學家認為，這些足跡長約75公分，應該是由三疊紀晚期的一隻巨大草食動物留下的，目前正在努力求證中，威爾士國家博物館館長告訴媽媽和泰庚，可以確定她們發現了恐龍真跡。

年僅10歲的泰庚得知自己發現真正的恐龍腳印，興奮的說「這真是太酷了，太令人興奮了」，並表示當時只是隨意探索，沒有想到自己會找到任何東西，「我們發現了這些大洞看起來像恐龍腳印，所以媽媽拍了這些照片，發給博物館」。

媽媽在和女兒一起發現真跡後也非常驚訝，表示「很難想像如今走的海灘在數億年前與某個大型史前動物是同一個」，也很開心女兒在這個年紀就發現了許多人花上一生都在探索的恐龍寶藏。

恐龍 英國 足跡

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