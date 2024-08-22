能抗千度高溫！他用鳳梨皮打造「防火」盾牌、鎧甲 網驚呼：消防員需要

日本「大阪染織機械株式會社」曾在官方社群網站上進行一連串「1000度鐵球」的相關實驗，測試各種物品在碰到1000度鐵球時，會呈現什麼樣的反應。大多數的物品都無法抵抗鐵球高溫而融化，卻意外發現「鳳梨皮」竟然幾乎完好無事，在網上成為話題。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，大阪染織機械株式會社在五月分享了一段影片，內容是將1000度鐵球放在鳳梨皮上後，發現竟然沒有燒穿鳳梨皮，僅僅留下一個焦黑的痕跡而已。這段影片隨後在社群網站上爆紅，目前已經有超過613萬次觀看數。

經營YouTube頻道並超過248萬訂閱的外國網紅「Tyler Csatari」也注意到這支影片，並且靈機一動，利用鳳梨皮打造出一件盾牌，並且直接噴火測試效果。結果發現這支「鳳梨皮盾」，還真的有阻擋火焰的功效。他還另外製作鳳梨皮的鎧甲，同樣被火直接噴射也沒事。

許多網友也紛紛驚呼「竟然打造了鳳梨皮防火鎧甲，不可思議」、「消防員需要這個設計」、「之後遊戲裡應該將鳳梨皮鎧甲設成擁有最高防禦」、「看起來就像穿著一身龍麟，超酷」、「你可以加入復仇者聯盟了」、「NASA應該請你去工作」、「義大利人不喜歡這件衣服」、「我們應該把這件事透露給軍方，想像一整支軍隊都穿鳳梨裝」。