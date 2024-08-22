英國女赴土耳其整形卻喪命！遺體「大腦、心肺、腸道」離奇消失

整形可以讓人更靠近自己心中完美的外表，但手術風險也很高。英國一位女子今年3月遠赴土耳其接受整形手術，卻因手術併發症死亡。然而更離奇的是，遺體運回英國後，女子家人發現遺體的大腦、心肺和部分腸道都消失了。

根據《紐約郵報》報導，英國一名女子布萊恩（Kaydell Brown）今年3月和姊妹琳恩（Leanne）一同前往土耳其一間醫美診所，2人打算一起進行巴西豐臀手術（Brazilian Butt Lift，簡稱BBL）。

布萊恩先進行手術，琳恩在候診區等待時，診所員工卻突然帶她到另一個房間，委婉的開口：「你知道的，手術會出現併發症」，琳恩迅速反應過來詢問布萊恩死了嗎？員工的回覆證實了她悲傷的猜測。

診所員工聲稱他們叫不醒布萊恩，推測是脂肪進入肺部，導致死亡。然而當琳恩想靠近遺體時卻遭到拒絕，員工將5400英鎊（約新台幣22.5萬元）的手術費用退還給她，並幫她訂好回英國的機票，讓她迅速離開土耳其。

琳恩對診所員工的處理態度大感震驚，「他們就給我一個信封，說這是你的退款、這是你姊妹的退款、這是你的航班。就像在說『抱歉她死了，啊這是你的機票』」。

然而這樁悲劇還在延續，當布萊恩的遺體運回英國後，她一大部分的大腦、心臟、肺都消失了，而最關鍵、可能可以查明布萊恩真正死因的腸道，也失蹤了一小部分。

對此診所表示，布萊恩是因為手術併發症死亡，並非醫療事故。診所說明，的確有可能摘除部分器官用於屍檢，但這是發生在診所移交遺體之後，診所強調：「我們已將遺體原封不動的移交給驗屍官辦公室」。

英國政府表示正在與土耳其政府溝通，但目前無法確認布萊恩的器官是在哪個環節消失的。

巴西豐臀手術是所有整形手術中死亡率最高的，因為臀部的眾多血管中，有一些是直通心臟的，注射豐臀用的脂肪時，若接觸到這類血管，脂肪會進入心臟和肺臟，造成血液阻塞導致立即死亡。