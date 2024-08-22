快訊

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

柯文哲政治獻金再爆來自對岸 民眾黨：初步看有身分證

英國女赴土耳其整形卻喪命！遺體「大腦、心肺、腸道」離奇消失

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西豐臀手術（Brazilian Butt Lift，簡稱BBL）死亡率極高，一名英國女子遠赴土耳其進行該手術，最終喪命。圖為邁阿密街頭的「巴西豐臀手術」整形廣告。美聯社
巴西豐臀手術（Brazilian Butt Lift，簡稱BBL）死亡率極高，一名英國女子遠赴土耳其進行該手術，最終喪命。圖為邁阿密街頭的「巴西豐臀手術」整形廣告。美聯社

整形可以讓人更靠近自己心中完美的外表，但手術風險也很高。英國一位女子今年3月遠赴土耳其接受整形手術，卻因手術併發症死亡。然而更離奇的是，遺體運回英國後，女子家人發現遺體的大腦、心肺和部分腸道都消失了。

根據《紐約郵報》報導，英國一名女子布萊恩（Kaydell Brown）今年3月和姊妹琳恩（Leanne）一同前往土耳其一間醫美診所，2人打算一起進行巴西豐臀手術（Brazilian Butt Lift，簡稱BBL）。

布萊恩先進行手術，琳恩在候診區等待時，診所員工卻突然帶她到另一個房間，委婉的開口：「你知道的，手術會出現併發症」，琳恩迅速反應過來詢問布萊恩死了嗎？員工的回覆證實了她悲傷的猜測。

診所員工聲稱他們叫不醒布萊恩，推測是脂肪進入肺部，導致死亡。然而當琳恩想靠近遺體時卻遭到拒絕，員工將5400英鎊（約新台幣22.5萬元）的手術費用退還給她，並幫她訂好回英國的機票，讓她迅速離開土耳其。

琳恩對診所員工的處理態度大感震驚，「他們就給我一個信封，說這是你的退款、這是你姊妹的退款、這是你的航班。就像在說『抱歉她死了，啊這是你的機票』」。

然而這樁悲劇還在延續，當布萊恩的遺體運回英國後，她一大部分的大腦、心臟、肺都消失了，而最關鍵、可能可以查明布萊恩真正死因的腸道，也失蹤了一小部分。

對此診所表示，布萊恩是因為手術併發症死亡，並非醫療事故。診所說明，的確有可能摘除部分器官用於屍檢，但這是發生在診所移交遺體之後，診所強調：「我們已將遺體原封不動的移交給驗屍官辦公室」。

英國政府表示正在與土耳其政府溝通，但目前無法確認布萊恩的器官是在哪個環節消失的。

巴西豐臀手術是所有整形手術中死亡率最高的，因為臀部的眾多血管中，有一些是直通心臟的，注射豐臀用的脂肪時，若接觸到這類血管，脂肪會進入心臟和肺臟，造成血液阻塞導致立即死亡。

整形 整形手術

延伸閱讀

影／要好皮膚出奇招 女子用「自身糞便敷臉」還稱超有效

不輸年輕女性！阿嬤們瘋醫美「回春」醫訝異 連牙齒都不放過

女密醫收3萬8動刀切眼袋 害女客人眼瞼外翻...判賠33萬

愛美打耳洞！她反覆化膿還出現2公分肉球 「這體質」惹禍

相關新聞

亂世中，應留守或離去？羅冠聰的香港備忘錄

作為被放上國安法通緝名單的流亡者，在很多媒體訪問、講座中都被問及類似問題，我一直覺得由我來回答很沒說服力。我既是沒有選擇的人，也已經不再處於最驚險的浪尖，實在沒有最佳的位置和認知給予最適切的意見。

蜂群擠滿浴室！農務驚擾虎頭蜂 男被慘叮160包眼前剩「一盞白光」

別惹上虎頭蜂！據 BBC 報導，20日有一名57 歲來自威邇森市鎮（Brecon）的男子安德魯·鮑威爾（AndrewPowell ）被一群虎頭蜂追著螫了整整160次。

能抗千度高溫！他用鳳梨皮打造「防火」盾牌、鎧甲 網驚呼：消防員需要

日本「大阪染織機械株式會社」曾在官方社群網站上進行一連串「1000度鐵球」的相關實驗，測試各種物品在碰到1000度鐵球時，會呈現什麼樣的反應。大多數的物品都無法抵抗鐵球高溫而融化，卻意外發現「鳳梨皮」竟然幾乎完好無事，在網上成為話題。

英國女赴土耳其整形卻喪命！遺體「大腦、心肺、腸道」離奇消失

整形可以讓人更靠近自己心中完美的外表，但手術風險也很高。英國一位女子今年3月遠赴土耳其接受整形手術，卻因手術併發症死亡。然而更離奇的是，遺體運回英國後，女子家人發現遺體的大腦、心肺和部分腸道都消失了。

2女童跌進滾燙熱鍋！廚師不畏高溫奮力救援 1童仍「活活燙死」

廚房充滿高溫、刀具等危險因素，絕對要注意安全。印度一處寺廟在準備宗教集會時，2名女童跑進準備供品的廚房玩耍，卻不慎跌入裝滿滾燙蔬菜的大鍋裡，最終1重傷1死亡。

出租Airbnb收到快5萬電費帳單 原來房客竟用她家「挖礦」

美國北卡羅來納州一名屋主將房子打造成Airbnb出租，房客離開時房子打掃得很乾淨，本來還讓屋主竊喜遇到好房客，想不到後來卻收到一張1500美元（約新台幣48000元）的天價電費帳單。原來這群房客在Airbnb裡面「挖礦」，這次經歷也讓屋主決定，以後出租要加一條「禁止挖礦」的新規定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。