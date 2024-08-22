2女童跌進滾燙熱鍋！廚師不畏高溫奮力救援 1童仍「活活燙死」
廚房充滿高溫、刀具等危險因素，絕對要注意安全。印度一處寺廟在準備宗教集會時，2名女童跑進準備供品的廚房玩耍，卻不慎跌入裝滿滾燙蔬菜的大鍋裡，最終1重傷1死亡。
根據《The New Indian Express》報導，印度馬哈拉施特拉邦班達拉（Bhandara, Maharashtra）一處村莊日前在寺廟舉辦宗教集會，負責準備素食祭品「Prasada」的廚師，將一大鍋剛煮好的蔬菜從爐子上取下，放到一旁冷卻。
然而此時兩名女童跑進廚房玩，6歲的帕里（Pari）滑倒摔在2歲的吉雅（Jiya）身上，兩人失去平衡，雙雙跌進滾燙的大鍋裡。
一旁的廚師立即試圖拉出孩子們，然而吉雅最終送醫不治，帕里則被轉診到其他醫院，接受燒燙傷治療，而努力拯救孩子的廚師雙手也受到燙傷。
吉雅的遺體在驗屍後歸還給家人，村民將Prasada扔進池塘以哀悼吉雅的死亡。警方表示雖然女孩父母沒有提告，但已展開調查。
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