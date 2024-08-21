出租Airbnb收到快5萬電費帳單 原來房客竟用她家「挖礦」

美國北卡羅萊納州一名屋主將房子打造成Airbnb出租，房客離開時房子打掃得很乾淨，本來還讓屋主竊喜遇到好房客，想不到後來卻收到一張1500美元（約新台幣48000元）的天價電費帳單。原來這群房客在Airbnb裡面「挖礦」，這次經歷也讓屋主決定，以後出租要加一條「禁止挖礦」的新規定。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，一名屋主克拉斯（Ashley Class）在TikTok上分享了這段經歷。她表示，自己將房子出租給房客，房客只住了3週，卻留下高額電費帳單，讓她十分傻眼。

她回頭調閱監視器後發現，這些房客帶了至少十台加密貨幣挖礦用的電腦來這裡「挖礦」。柯拉斯無奈地說：「對這些房客來說，租Airbnb比自己付電費（挖礦）還便宜」，所以房客才會把歪腦筋動到租房上。

克拉斯聯繫房客，並告知他們必須支付這些超額的電費帳單，房客一開始還不願意付錢，克拉斯在無可奈何之下只好聯絡Airbnb官方，並把監視器畫面交給官方，才終於順利讓對方繳電費。

「挖礦」是指加密貨幣交易後，執行的「礦工」可以進行交易運算與確認。最先完成且將區塊放在區塊鍊上的「礦工」，便能獲得加密貨幣當作獎勵。由於挖礦需要解決複雜的數學問題，因此不止需要高性能的電腦，還會消耗大量的電力。

克拉斯說，這次事件發生後，她已經在租約中新增一條「禁止挖礦」的規定，以避免未來又收到跌破眼鏡的電費帳單。