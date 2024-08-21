遊客在義大利1墓園旁水池游泳 當地居民狂批「有夠無言」

義大利威尼斯近期發生一起事件，有遊客竟在當地墓園直接脫光衣服，跳進汙濁的水中游泳，引方當地民眾不滿。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在聖米歇爾島（Isola di San Michele）的聖米歇爾墓園，這座墓園歷史悠久，是當地的主要墓園。而聖米歇爾島之所以會吸引那麼多遊客前來朝聖，是因為島上安葬著許多名人，就連俄羅斯作曲家史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）都長眠此地。

墓園正前方有一處水池，據報在8月14日，兩名遊客直接脫光衣服，跳進水池裡游泳。目擊的民眾也拿出手機拍下，將過程上傳網路。

影片在網路上瘋傳，引發當地民眾批評，一名居民就形容這種行為「可恥、粗魯又無知」，另一名網友則認為這些遊客簡直「毫無尊重可言」。不少網友說看了真的「很無言」，也有網友生氣地說，要是這在其他國家，兩人早就被逮捕、重罰且踢出境外。

事實上，在威尼斯，民眾只能在特定區域游泳，像是游泳池或公共海灘，市區的運河或其他水域因為船隻多且水質不佳，是禁止游泳的。民眾如果違規，不但可能會被罰款，甚至還可能被禁止進入威尼斯。