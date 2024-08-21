好萊塢女星誤吃毒果還傻問「這是什麼」 粉絲嚇壞：妳還活著嗎

曾演出《獨領風騷》、《蝙蝠俠4：急凍人》等電影的47歲好萊塢女星艾莉西亞席薇史東（Alicia Silverstone）日前現身英國，並上傳一則嚇死粉絲們的影片。

艾莉西亞昨天上傳一則TikTok影片，說明她在街上摘了一顆橘色小果實並咬了一口，但實在吃不出個所以然，希望大家幫忙解惑這到底是什麼。「我們在討論這是不是番茄」，但艾莉西亞隨即把鏡頭轉向長滿該果實的小庭院，表示從葉子來看絕對不會是番茄。

艾莉西亞又摘了一顆小果實，邊咬邊說：「我覺得你們不該吃這個」，並評論吃起來就像辣椒。影片最後艾莉西亞再次詢問這到底是什麼，並強調她現在在英國，希望粉絲們可以解答。

粉絲們看到影片都嚇壞了，「那是耶路薩冷櫻桃（Jerusalem Cherry）……他們有毒」、「耶路薩冷櫻桃，是致命的茄屬植物」、「那是90年代的癢癢粉，別吃」、「我是英國人，別吃它」、「我們小時候叫它癢癢果，絕對不能吃」。

也有不少人認為艾莉西亞不應該亂吃，「這就是所謂的『不是妳的就不該碰』」、「即使是番茄，它長在私人庭院裡妳就不該去採」、「為什麼有人會隨便吃路上不知名的東西」、「為什麼要吃一些妳不知道的東西」、「妳好無知」。

得知艾莉西亞誤食毒果後，粉絲們瘋狂求她報平安，「快更新！妳還活著嗎」、「妳還好嗎？我們需要更新」、「好的，現在是英國早上7點，可以更新一下嗎？簡短的『嘿，我沒事』也好」。幸好艾莉西亞今天凌晨發布新貼文，表示她沒有吞下去，要粉絲們別擔心。

@aliciasilverstone What the heck is this!? I’m in England and can’t figure it out. 🤔 ♬ original sound - Alicia Silverstone

耶路薩冷櫻桃學名是Solanum pseudocapsicum L.，在台灣多稱珊瑚櫻，根據《杉林溪自然教育中心》介紹，珊瑚櫻是原產於中南美洲的外來種，目前已入侵台灣低海拔生態系，在各社區及空曠地常可見它到處蔓延生長。花瓣為白色或淡紫色，成熟果實為橙紅色的小巧球形，但全株有毒，不可亂吃。