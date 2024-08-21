快訊

與女友吵架又找嘸人 狠心生父將滿月男嬰棄置錢櫃門口

全球首例！颱風日遭電線勒頸 台大醫院植入主動脈「長成氣管」

遊日必看！記名Suica西瓜卡、PASMO 9月1日復活開賣 還有2大交通卡買得到

好萊塢女星誤吃毒果還傻問「這是什麼」 粉絲嚇壞：妳還活著嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
好萊塢女星艾莉西亞誤食毒果。圖／擷取自TikTok @aliciasilverstone
好萊塢女星艾莉西亞誤食毒果。圖／擷取自TikTok @aliciasilverstone

曾演出《獨領風騷》、《蝙蝠俠4：急凍人》等電影的47歲好萊塢女星艾莉西亞席薇史東（Alicia Silverstone）日前現身英國，並上傳一則嚇死粉絲們的影片。

艾莉西亞昨天上傳一則TikTok影片，說明她在街上摘了一顆橘色小果實並咬了一口，但實在吃不出個所以然，希望大家幫忙解惑這到底是什麼。「我們在討論這是不是番茄」，但艾莉西亞隨即把鏡頭轉向長滿該果實的小庭院，表示從葉子來看絕對不會是番茄。

艾莉西亞又摘了一顆小果實，邊咬邊說：「我覺得你們不該吃這個」，並評論吃起來就像辣椒。影片最後艾莉西亞再次詢問這到底是什麼，並強調她現在在英國，希望粉絲們可以解答。

粉絲們看到影片都嚇壞了，「那是耶路薩冷櫻桃（Jerusalem Cherry）……他們有毒」、「耶路薩冷櫻桃，是致命的茄屬植物」、「那是90年代的癢癢粉，別吃」、「我是英國人，別吃它」、「我們小時候叫它癢癢果，絕對不能吃」。

也有不少人認為艾莉西亞不應該亂吃，「這就是所謂的『不是妳的就不該碰』」、「即使是番茄，它長在私人庭院裡妳就不該去採」、「為什麼有人會隨便吃路上不知名的東西」、「為什麼要吃一些妳不知道的東西」、「妳好無知」。

得知艾莉西亞誤食毒果後，粉絲們瘋狂求她報平安，「快更新！妳還活著嗎」、「妳還好嗎？我們需要更新」、「好的，現在是英國早上7點，可以更新一下嗎？簡短的『嘿，我沒事』也好」。幸好艾莉西亞今天凌晨發布新貼文，表示她沒有吞下去，要粉絲們別擔心。

@aliciasilverstone

What the heck is this!? I’m in England and can’t figure it out. 🤔

♬ original sound - Alicia Silverstone

耶路薩冷櫻桃學名是Solanum pseudocapsicum L.，在台灣多稱珊瑚櫻，根據《杉林溪自然教育中心》介紹，珊瑚櫻是原產於中南美洲的外來種，目前已入侵台灣低海拔生態系，在各社區及空曠地常可見它到處蔓延生長。花瓣為白色或淡紫色，成熟果實為橙紅色的小巧球形，但全株有毒，不可亂吃。

女星 好萊塢

延伸閱讀

四川一家4口誤食劇毒野生菇！1死3人病危 醫：致死率極高

雨後採摘不明野菇食用會中毒 綠褶菇最常被誤食的菇類

好慘！女星機上喝到「塑膠碎片」 喉嚨食道受損怒告美航

英4歲女童誤吞電池恐奪命 醫教「每10分鐘吃一口蜂蜜」爭取保命

相關新聞

7歲小女孩咬一口…巧克力上「多一顆白白的東西」 竟是牙齒

口腔還沒發育完全的小朋友，在更換乳牙的過程中，有時可能會剛好吃到什麼比較硬的東西，結果讓牙齒自然脫落。近來有位日本媽媽的女兒，就在吃點心時，意外碰到這樣的狀況，讓她們是又驚又喜。

好萊塢女星誤吃毒果還傻問「這是什麼」 粉絲嚇壞：妳還活著嗎

曾演出《獨領風騷》、《蝙蝠俠4：急凍人》等電影的47歲好萊塢女星艾莉西亞席薇史東（Alicia Silverstone）日前現身英國，並上傳一則嚇死粉絲們的影片。

怕老婆發火！人夫少花300元買彩券 爽中3千萬大獎

怕老婆會發達，原來是真的！美國1名人夫原本打算用30美元（約新台幣957元）購買彩券，但擔心妻子會發火，於是改買20美元（約新台幣638元）彩券，結果正中...

研究：台灣4800年前流行禮儀拔牙 拔門牙犬齒顯美感

根據考古研究，在距今約4800年前、新石器時代的台灣，對於牙齒有一套獨特的審美觀，在那個從狩獵轉型到定居農耕的年代，拔掉健康的門牙和犬齒，似乎才是身分地位的表徵。

體罰我吧！舊生穿校服、揹書包返回母校 求校長拿藤鞭打原因曝光

這是什麼奇怪癖好？印度一群已投身社會工作的男子，因為非常想念當年讀書時光，於是穿校服返回母校，並要求校長以藤條鞭打他們。

蛇吃人！4米巨蟒緊纏老婦「吞到肩膀」再吐出奪命 居民盛怒殺蛇

印尼發生巨蛇殺人事件。當地1名74歲老婦到農田工作，直至深夜未回家，其子女外出搜索，在約半公里外發現她臉、頭、腿染血…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。