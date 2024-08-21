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7歲小女孩咬一口…巧克力上「多一顆白白的東西」 竟是牙齒

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本媽媽分7歲女兒吃巧克力，沒想到竟一口咬掉乳牙。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本媽媽分7歲女兒吃巧克力，沒想到竟一口咬掉乳牙。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

口腔還沒發育完全的小朋友，在更換乳牙的過程中，有時可能會剛好吃到什麼比較硬的東西，結果讓牙齒自然脫落。近來有對日本母女，就在吃點心時，意外碰到這樣的狀況，讓她們是又驚又喜。

根據日本媒體「TRILL NEWS」報導，日本「X」網友最近分享一張照片，表示自己最近吃巧克力餅乾吃到一半，分7歲的女兒吃，沒想到女兒一口咬下後，竟然把自己的乳牙留在餅乾上面。

這位媽媽表示，女兒甚至不知道自己乳牙已經掉了下來，反而是看到媽媽嚇了一跳，才發現牙齒沒了。甚至一開始看到白色的乳牙，還以為是一顆飯粒，好一陣子才確定那是牙齒。完全沒料想到竟然是在這樣的情形下，成功進行了一次「換牙」。

許多網友也紛紛表示「恭喜」、「這是成長的證據，值得開心」、「簡直是奇蹟」、「我看到真的會嚇到」、「吃到附贈品的巧克力」、「附贈門牙的巧克力」、「這是真的牙齒嗎」、「好險有及時發現」、「發現新的拔乳牙技術」、「我以前是吃冰棒時掉的」。

巧克力 日本 牙齒

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