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怕老婆發火！人夫少花300元買彩券 爽中3千萬大獎

香港01／ 田中貴
美國一名人夫打算用30美元購買彩票，但擔心妻子會發火，於是改買20美元彩票，結果中獎獲得高達104萬美元。圖／擷自Maryland Lottery
美國一名人夫打算用30美元購買彩票，但擔心妻子會發火，於是改買20美元彩票，結果中獎獲得高達104萬美元。圖／擷自Maryland Lottery

老婆會發達，原來是真的！美國1名人夫原本打算用30美元（約新台幣957元）購買彩券，但擔心妻子會發火，於是改買20美元（約新台幣638元）彩券，結果正中大獎，獲得高達104萬美元（約新台幣3321萬元）獎金！人夫表示中獎不會改變生活方式，將會繼續工作打發時間，而且因喜歡刺激而會繼續購買彩券。

友人直擊中獎一刻

這位怕老婆的幸運兒化名為「極致綠色夢想」（Extreme Green Dream），來自美國馬里蘭州，他接受彩券公司訪問時表示，自己已經退休，但仍會工作消磨時間，以前都試過購買彩券中獎，贏得1,500美元（約新台幣4.7萬元）獎金。

中獎當天，人夫正與朋友外出，其間打算花費30美元（約新台幣957元）購買彩券，但當想到妻子得知他用30美元賭博時，便有機會大發雷霆，所以他決定在店內改買20美元（約新台幣638元）彩券，隨後眾人直擊開彩一刻，人夫竟然中獎，獲得104萬美元（約新台幣3321萬元）獎金。

當意識到自己手持價值百萬美元的彩券時，人夫形容「簡直瘋了」，朋友都為他感到高興。人夫隨後通知彩券公司和妻子，彩券公司職員建議他立即在彩券上簽名，以防遭其他人盜取。

但事件出現小插曲，因人夫回家後發現彩券遍尋不獲，於是瘋狂搜尋，原來他將彩券連同錢包放在車頭，但一時忘記。最終於今年7月29日前往彩券公司總部領取大獎，更開心地與巨型支票合照。

人夫表示會繼續工作打發時間，而且因喜歡刺激而會繼續購買彩券。至於售出中獎彩券的店舖，會因而獲得1,000 美元（約新台幣3.1萬元）獎金。

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文章授權轉載自《香港01》

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