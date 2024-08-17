快訊

頂大教授6成洋博士 院士解析本土博士3痛點、3升級法

汪建民肺腺癌4期直播曝近況 化療如打仗2個多月前「不成人形」

大陸漁船在金門外海遭撞沉沒 7人落海4人失蹤兩岸搜救中

新人鐵軌拍婚紗照！被鳴笛催促仍「慢吞吞」 火車被迫停下引網怒

香港01／ 撰文：桃樂斯
新人在鐵軌拍婚紗照，火車靠近後仍行動緩慢，開到他們身後時還未能離開鐵軌範圍。圖／「update11111」X影片截圖
新人在鐵軌拍婚紗照，火車靠近後仍行動緩慢，開到他們身後時還未能離開鐵軌範圍。圖／「update11111」X影片截圖

為了拍攝美美的婚紗照，可以誇張到什麼程度？馬來西有新人於某著名橋樑的鐵軌拍攝婚照，碰巧遇到火車經過，雖然火車早已鳴笛示意他們離開，但兩人動作慢條斯理，最終火車駛至時被迫停下。當地網友斥責二人舉動自私，兼罔顧自身安全，「慢慢走就算了，還在笑什麼？」、「你需要走到那麼裡面去嗎？在前面拍照就夠了」，並呼籲「這已經算是非法侵入，希望當局對他們採取行動」。

馬來亞鐵道公司（KTMB）事後發出聲明，提醒民眾在火車鐵軌拍照，或拍攝影片皆屬違法行為，而且所有鐵軌區域均為禁區，「根據《陸路公共交通法》第126條，違者可能會面臨法律訴訟，同時被處以罰款500令吉（下同，約新台幣3642元）」。

馬來西亞媒體報導，當地1對準新人到位於吉蘭丹州的基里瑪橋（Guillemard Bridge）拍攝婚紗照，剛巧遇到火車駛至，兩人被催促離開時行動緩慢，火車被迫停駛。從網上流傳的片段可見，事發時火車發現該對新人站在鐵軌上，從遠處已經開始鳴笛，示意他們盡快離開，左方1名手持相機男子，相信為同行攝影師亦加緊腳步離開，不過該對新人卻「慢吞吞」，火車駛至他們身後仍未能離開鐵軌範圍，最終火車被迫停下，以等待兩人離開軌道。

1對新人於鐵軌拍攝婚紗照，火車鳴笛催促他們離開。圖／ 「update11111」X影片截圖
1對新人於鐵軌拍攝婚紗照，火車鳴笛催促他們離開。圖／ 「update11111」X影片截圖

許多網友批評片中新人罔顧自身安全，「看了冒冷汗」、「慢慢走就算了，還在笑什麼？」、「你需要走到那麼裡面去嗎？在前面拍照就夠了，為自己的生命著想吧」、「幸好火車開得慢，不然很難停下來」、「為了一張紀念照片寧願去死，真的愚蠢至極」。另有留言認為新人舉動自私，影響火車行駛，促請有關當局採取行動，「這已經算是非法侵入，希望當局對他們採取行動」，同時建議鐵路公司應要在鐵軌附近張貼禁止侵入的標誌，以作警告。

基里瑪橋是馬來西亞最古老的鐵路橋之一，加上其獨特的橋樑設計，成為不少攝影愛好者，以及遊客前去拍攝的熱門地點。馬來亞鐵道公司（KTMB）亦有關注事件，該公司於8月5日在facebook官方帳號發出聲明，提醒民眾在火車鐵軌拍照，或拍攝影片皆屬違法行為，又指出所有鐵軌區域均為禁區，「根據《陸路公共交通法》第126條，違者可能會面臨法律訴訟，同時被處以罰款500令吉」。

馬來亞鐵道公司發聲明，提醒在火車鐵軌拍照或拍攝影片皆屬違法行為，違者可被罰款500令吉。圖／FB＠KTM Berhad」截圖
馬來亞鐵道公司發聲明，提醒在火車鐵軌拍照或拍攝影片皆屬違法行為，違者可被罰款500令吉。圖／FB＠KTM Berhad」截圖

延伸閱讀：

尖沙咀4大媽圍住法拉利打卡　坐車頭冚翹腳狂影相 網民笑：刑毀

台灣花蓮地震｜女子去傾斜大樓打卡 網民：別人無家可歸你當景點

文章授權轉載自《香港01》

婚紗照 火車 罰款 鐵道 馬來西亞

延伸閱讀

台中男離奇臥軌…火車通過竟沒事 釀台鐵誤點半小時下場出爐

抗議在塞爾維亞開採鋰礦計劃 數萬人聚集廣場、佔領火車站鐵軌

只是恰巧對看一眼…英國6旬翁遭猛推落軌 驚險畫面曝光

台鐵西幹線八掌溪橋路基流失掏空、鐵軌懸空 拚明搶通

相關新聞

新人鐵軌拍婚紗照！被鳴笛催促仍「慢吞吞」 火車被迫停下引網怒

為了拍攝美美的婚紗照，可以誇張到什麼程度？馬來西有新人於某著名橋樑的鐵軌拍攝婚照，碰巧遇到火車經過，雖然火車早已鳴笛示意他們離開，但兩人動作慢條斯理，最終火車駛至時被迫停下。當地網友斥責二人舉動自私，兼罔顧自身安全...

車禍昏迷半年清醒竟收到8千萬元醫療帳單 男子上網募款求救

美國拉斯維加斯一名男子因為車禍受到嚴重的腦傷，整整昏迷了六個月。雖然他奇蹟似的甦醒，不過醒來後迎接他的，卻是一張250萬美元（約8069萬台幣）的天價醫療帳單。

影／85歲嬤挑戰雲霄飛車 爬升後表情逐漸母湯引熱議

8月16日的今天是「國際雲霄飛車日」，國外一位85歲的阿嬤挑戰自我，拜託家人同意讓她一起坐上雲霄飛車，不過隨著雲霄飛車不斷攀升，阿嬤的表情也越來越「母湯」，逗趣的反應和勇敢嘗試的精神在TikTok上引發熱烈討論。

網紅挑戰不睡覺直播撐到11天！粉絲嚇壞報警 救護車門外待命

澳洲一名YouTuber為了挑戰自我，連續265小時沒闔眼睡覺。這項驚人的舉動不只引來網友追蹤，更吸引不少專家關切。他整整11天沒有睡覺，最後在8月12日挑戰失敗「屈服」睡覺，引發網友討論。

女子用文件夾擋電梯門 同事踏入卻慘摔死！奪命瞬間畫面曝

伊朗近日發生1起可怕電梯奪命意外！當地1名市政府女員工下班等電梯時，與巧遇的女同事聊天，並未發現電梯已到達。直到電梯門要合上時，女同事才匆匆用文件夾卡入門縫，強行令電梯門重新打開。一開始等候電梯的女員工先行步入電梯內，下秒竟直墜梯井，慘被摔死。原來兩人都沒留意到電梯已不在該樓層，門後是幽深的電梯井，故導致意外發生。

學生參觀法院打瞌睡 法官竟直接上銬「教她尊重」

美國密西根州一名法官因不滿參觀的女學生打瞌睡，認為女學生對他「不耐煩」，竟勃然大怒將女學生當場上銬，還讓她穿上囚犯制服，威脅要將她送進監獄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。