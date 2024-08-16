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車禍昏迷半年清醒竟收到8千萬元醫療帳單 男子上網募款求救

聯合新聞網／ 綜合報導
彭寧頓昏迷半年醒來，竟要面對8千萬的醫療費用。圖擷自GoFundMe
彭寧頓昏迷半年醒來，竟要面對8千萬的醫療費用。圖擷自GoFundMe

美國拉斯維加斯一名男子因為車禍受到嚴重的腦傷，整整昏迷了六個月。雖然他奇蹟似的甦醒，不過醒來後迎接他的，卻是一張250萬美元（約8069萬台幣）的天價醫療帳單

據《鏡報》（Mirror）報導，彭寧頓（John Pennington）在30歲時出了一場嚴重的車禍，他不僅腦部受到重創，也出現肺部塌陷和其他併發症。彭寧頓就這樣陷入長達六個月的昏迷，不過令人驚訝的是，在昏迷六個月後，他竟奇蹟般地醒來，連照顧他的護理師都很驚訝。

彭寧頓在知名論壇Reddit上發文表示，自己醒來時還以為是從家裡起來準備去上班，後來才發現自己被綁在醫院床上。他說自己問值班護理師能不能去上廁所，就連護理師都哭了出來，因為連護理師都以為他不會醒了。

雖然感覺「幸運」撿回一命，但隨後現實世界就帶給他巨大衝擊。他收到帳單，紀錄他過去半年來接受的醫療服務要花250萬美元，而且這還不包含他之後的復健治療。

一開始彭寧頓完全不知道該怎麼辦，更令他傷心的是，因為父親以為他不會醒來，所以在他昏迷一個月後結束了自己的生命。不知所措的彭寧頓設立了一個GoFundMe的募款網頁，希望能夠募到醫療費用，但反應不佳。

幸好後來彭寧頓請了律師，律師也順利打贏官司讓他免付所有的醫療費用，雖然他並沒有因此變得富有，但彭寧頓說在律師的協助之下，真的讓他覺得如釋重負。

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