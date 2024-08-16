影／85歲嬤挑戰雲霄飛車 爬升後表情逐漸母湯引熱議

8月16日的今天是「國際雲霄飛車日」，國外一位85歲的阿嬤挑戰自我，拜託家人同意讓她一起坐上雲霄飛車，不過隨著雲霄飛車不斷攀升，阿嬤的表情也越來越「母湯」，逗趣的反應和勇敢嘗試的精神在TikTok上引發熱烈討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，記錄下這段爆笑瞬間的，是TikTok帳號@WeAreSheppard，經營帳號的三兄妹是發片歌手，他們記錄下阿嬤「Baba」搭乘雲霄飛車的可愛反應。

@WeAreSheppard在影片中分享，阿嬤「拜託」他們讓她一起搭雲霄飛車。影片一開始Baba和三個孫子一起隨著雲霄飛車在水中輕輕滑行，笑得很開心，甚至還能對下面的遊客揮手打招呼。不過當雲霄飛車衝出隧道並開始爬上陡坡時，Baba的笑聲就開始逐漸消失了。

影片中她緊緊握住扶手，緊張地問說：「我不會掉出去吧？」孫子們選擇不正面回答她的問題，只告訴她「加油，Baba」，讓阿嬤看起來越來越緊張。其中一個孫子提醒她「準備好囉！」，接著雲霄飛車就以超級驚人的速度俯衝而下，幸好在好幾次轉彎急降後，Baba順利完成挑戰，回到地面，只是表情十分微妙。

不少TikTok網友紛紛留言讚嘆阿嬤好勇敢，一名網友就說「她比我還勇敢」，另一名網友則說自己上次坐的時候「以為自己快死了」，還有人開玩笑說自己曾經因雲霄飛車留下童年陰影，稱讚阿嬤「幹得好！」