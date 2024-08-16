聽新聞
test
0:00 / 0:00
網紅挑戰不睡覺直播撐到11天！粉絲嚇壞報警 救護車門外待命
澳洲一名YouTuber為了挑戰自我，連續265小時沒闔眼睡覺。這項驚人的舉動不只引來網友追蹤，更吸引不少專家關切。他整整11天沒有睡覺，最後在8月12日挑戰失敗「屈服」睡覺，引發網友討論。
據9 News報導，19歲的澳洲YouTuber諾姆（Norme）從8月1日開始這起挑戰，而且還全程開直播要網友「監督」。諾姆表示，挑戰開始的第一晚之後，他就已經開始覺得累，到第10天時，他已經是「神志不清」的狀態。
他坦承自己開始挑戰前並沒有諮詢任何醫生，只是自己查資料，因為「沒有人曾因為不睡覺而死」，所以他覺得這項挑戰應該不危險。不過也因為他直播挑戰過程，擔心的粉絲還是報了警，安排救護車在家門外隨時做好準備提供照護。
在幾近兩週的挑戰期間，諾姆有好幾次短暫睡著，但旁邊的人會立刻叫醒他。諾姆在完成265小時不睡後，立即陷入長達38小時的深度睡眠，恢復的隔天他也告訴媒體，自己除了頭暈一切都還好。
克羅普利（Vanessa Cropley）是墨爾本大學的睡眠專家，針對諾姆的挑戰她感到十分震驚。克羅普利說自己實在不理解怎麼有人會自願這樣自我折磨，並表示從健康角度來看，這絕對不是醫生會推崇的行為。
克羅普利說，長期睡眠剝奪可能產生嚴重影響，從嗜睡、反應遲鈍、注意力下降開始，逐漸發展成易怒、精神不集中等症狀，更嚴重可能還會出現類似精神病的症狀，像是幻覺和偏執思考。
諾姆在挑戰結束後於8月14日在X上發布了一張雙手的照片，他提到，自己的皮膚因長期沒睡覺開始脫皮。克羅普利表示，這可能是因為長時間沒睡，導致身體壓力增加，進而引發皮膚炎。
雖然這項挑戰吸引大批網友觀看，但克羅普利也嚴肅地呼籲民眾，千萬別嘗試模仿這種極端行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言