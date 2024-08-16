女子用文件夾擋電梯門 同事踏入卻慘摔死！奪命瞬間畫面曝

伊朗近日發生1起可怕電梯奪命意外！當地1名市政府女員工下班等電梯時，與巧遇的女同事聊天，並未發現電梯已到達。直到電梯門要合上時，女同事才匆匆用文件夾卡入門縫，強行令電梯門重新打開。一開始等候電梯的女員工先行步入電梯內，下秒竟直墜電梯井，慘被摔死。原來兩人都沒留意到電梯已不在該樓層，門後是幽深的電梯井，故導致意外發生。

綜合外媒報導，事發於上周二（8月6日），伊朗首都德黑蘭（Tehran）1名市政府女員工下班乘搭電梯時發生意外，不幸摔下電梯井身亡。

從監視器畫面可見，當時女子正等候電梯，其間巧遇另1名同樣準備離開的女同事，於是她們一邊聊天一邊等電梯。當時女子背對電梯與同事說話，兩人都未有留意電梯已到達並打開門。

及至電梯門即將關上，她們才反應過來，女同事即時將手中文件夾塞到門邊隙縫，試圖阻止電梯門關上。

隨後，電梯門疑受感應而重新打開。不過，雖然電梯門重新開啟，但當時電梯車廂已移動至其他樓層，電梯門內是幽深的電梯井，而女子及同事均未有留意腳下，最終女子一腳踏進去後直墜梯井下方。女同事見狀嚇到即時尖叫並向他人求助，可惜女子被發現時已經身亡。

伊朗一名女子用文件夾擋住電梯門使其重開，卻沒注意電梯車廂已離開，同事踏入慘摔死。（網上影片截圖）

伊朗一名女子用文件夾擋住電梯門使其重開，卻沒注意電梯車廂已離開，同事踏入慘摔死。（網上影片截圖）

伊朗一名女子用文件夾擋住電梯門使其重開，卻沒注意電梯車廂已離開，同事踏入慘摔死。（網上影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》