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學生參觀法院打瞌睡 法官竟直接上銬「教她尊重」

聯合新聞網／ 綜合報導
法官肯尼斯不滿女學生態度不佳，竟當場直接上銬並威脅入獄。圖擷自紐約郵報
法官肯尼斯不滿女學生態度不佳，竟當場直接上銬並威脅入獄。圖擷自紐約郵報

美國密西根州一名法官因不滿參觀的女學生打瞌睡，認為女學生對他「不耐煩」，竟勃然大怒將女學生當場上銬，還讓她穿上囚犯制服，威脅要將她送進監獄。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事發當天非營利組織「底特律綠化」（The Greening of Detroit）舉辦一場法律教育活動，於是16歲的女學生便報名參加。女學生在參觀法院時，在法官席前面打瞌睡，讓第36區法院的法官肯尼斯．金（Kenneth King）相當不悅。

肯尼斯立刻叫醒女學生，並開始訓斥她，要她學會尊重，過程全被錄了下來。肯尼斯怒斥女學生「別把我當玩具，我不是你可以開玩笑的對象」，但女學生疑似頂嘴，讓肯尼斯瞬間理智斷線。

他要求法庭人員給女學生戴上手銬，還要她換上囚犯制服，並威脅要將她送往少年觀護所。他刻意描述觀護所內部有多恐怖，並且要在場學生投票，決定是否要將女學生送進觀護所，但最後女學生被「當庭釋放」。

「底特律綠化」表示，女學生因為這次的事件受到嚴重心理創傷。該組織批評法官的訓斥和懲戒根本是不必要的，就算肯尼斯的出發點是要教女學生尊重，他的做法也令人難以接受。

肯尼斯受訪時表示，他真正不舒服的不是女學生打瞌睡，「因為有時候就連律師也會打瞌睡」，真正讓他不滿的是女學生的態度和表現，他希望讓孩子明白事情的嚴重性，並學會尊重法官，知道在法庭內該如何表現。

美國

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