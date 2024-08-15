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印度女子遭丈夫與情人聯手勒斃！2男「看電影」學藏屍方法

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名女子遭到丈夫和情人聯手殺害，埋藏在森林裡。示意圖／ingimage
印度一名女子遭到丈夫和情人聯手殺害，埋藏在森林裡。示意圖／ingimage

印度7月發生一起謀殺案。一名女子被分居中的丈夫和情人共同殺害，並被埋藏在森林裡。兩名兇嫌於本月11日被逮捕。

根據《印度時報》報導，恰蒂斯加爾邦警方上個月獲報一起失蹤案，一名女子7月18日出席離婚訴訟案後失去消息。警方追查女子手機，發現有另外兩個號碼和女子的號碼出現在同一個地方，這兩個號碼分別屬於正在和女子打離婚官司的丈夫，以及女子的情人。

警方於本月11日逮捕兩名男子，他們承認殺了女子，並告知藏屍地點。

受害女子約十年前與丈夫結婚，育有3個孩子，婚後幾年兩人分居，之後女子便認識了現在的情人。女子向法院提出離婚訴訟，要求丈夫每個月需支付贍養費。

然而女子與情人越來越常因為錢吵架，丈夫也不想再付贍養費，兩人表示女子經常向他們勒索錢財，促使他們共謀殺害女子。

據兩人供稱，7月18日女子出庭離婚案後，情人約她見面，隔天早上帶女子去森林和丈夫會合。兩人把女子勒死後埋在森林中，把女子的摩托車和其他隨身物品分散丟棄，並在不同地點開關女子的手機訊號，試圖混淆警方。

兩人表示，他們多次觀看犯罪電影《誤殺瞞天記（Drishyam）》，來學習如何處理屍體以及躲避警方。

屍體 情人 離婚

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