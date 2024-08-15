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肯亞邪教洗腦「挨餓見耶穌」逾400人活活餓死 教主拒認罪

聯合新聞網／ 綜合報導
肯亞邪教教主瑪肯西（右）宣稱「餓死可以見耶穌」，逾400人活活餓死，瑪肯西拒絕認罪。美聯社資料照
肯亞邪教教主瑪肯西（右）宣稱「餓死可以見耶穌」，逾400人活活餓死，瑪肯西拒絕認罪。美聯社資料照

肯亞去年發生一起恐怖邪教殺人案。一名男子瑪肯西（Paul Nthenge Mackenzie）在肯亞的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）經營邪教，宣稱去年8月是世界末日，讓教徒們相信「餓死」就能得到救贖進入天堂，數百名信眾因此將自己和孩子活活餓死。

《聯合新聞網》曾報導，瑪肯西去年４月被捕後，調查人員在森林裡陸續搜索出超過400具遺骸，其中191具都是小孩子。驗屍後發現有些遺體上還有重擊、勒痕等餓死以外的跡象。瑪肯西面臨恐怖主義、過失殺人、虐待兒童等多項指控，但今年2月6日在法庭上，瑪肯西與29名共犯都堅稱自己是無罪。

根據《BBC》報導，本月12日瑪肯西再次出庭，然而仍拒絕承認自己犯下過失殺人罪。檢方表示，超過400名證人將在4天內出庭作證。

瑪肯西於2003年建立「好消息國際教堂（Good News International Church）」，2019年關閉教堂後，他鼓勵教徒們搬到沙卡赫拉森林裡，準備在世界末日「遇見耶穌」。

這起「沙卡赫拉森林大屠殺」的倖存者表示，瑪肯西命令「先餓死孩子」，接下來是未婚者、女性、男性，最後是教會領袖。

瑪肯西前科累累，曾因鼓勵兒童不上學而於2017年和2018年被捕，也鼓勵媽媽們在生產時不要就醫、不要讓孩子們接種疫苗。去年11月瑪肯西在沒有拍攝許可證的情況下，非法經營電影製片廠，發行他的傳教電影，被判處1年監禁。

瑪肯西還面臨另外2場審判：一項是恐怖主義、另一項是虐待兒童，他同樣否認這些指控。

肯亞

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