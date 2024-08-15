房東偷裝8針孔錄影機！偷錄女租客沐浴更衣遭揭破 下場慘了

新加坡發生房東偷拍租客案件。有馬來西亞藉女子於2019年要到新加坡工作，當地1對夫妻住在2房公寓，以月租600新加坡元（下同，約14,700新台幣）向女子出租其中1個房間。因疫情關係，女子有更多時間逗留屋內，男房東竟趁機購買8個針孔攝影機安裝在屋內多處地點，包括女子睡房和浴室，拍攝女子的活動情況。直至某日，女子發現冷氣管道有異，拿閃光燈照射驚見洞口閃著紅光，懷疑遭人偷拍，遂通知男友和親戚，並馬上報警。

警方接報調查，隨即在男房東的手機和電腦發現多條影片和多張照片，即時將他拘捕。案件於今年7月16日開審，庭上顯示被告共儲存至少49張受害者更衣以及淋浴照片，控方指被告屬預謀犯案，為滿足自身慾望裝設隱藏的針孔攝影機，更清楚拍下受害人的畫面，法官最終判處被告監禁10個月。

房東稱每月清潔擁房間備用匙

馬來西亞媒體報導，68歲被告潘李丹尼爾（Poon Lee Daniel）與妻子居於2房公寓內，29歲受害人為馬來西亞藉女子，於2019年1月起以每月600新加坡元向被告租用1個房間，她平日一般在晚上9時下班回家，周末則會返回馬國。

女子初時搬入單位後，被告每月會以打掃為由，用備用鑰匙打開其房門，她雖然對上述安排稍感不適，但想到房東可能是出於好意，便放下戒心。

自2020年4月起，女子因為疫情而有更多時間留在屋內，被告則趁女子逗留家中期間，在2021年1月，購買合共8個針孔攝影機，分別安裝在屋內多處，其中包括女子房內的冷氣管道和插座、浴室熱水器內、客廳以及廚房的電燈燈位等等，並透過連接手機應用程式，隨時隨地查看相機所捕捉畫面。

女子某日留在家中時，發現被告正觀看1名女子在房間內的片段，她當時已覺得片中女子的衣著與自己非常相似，被告發現她的身影後，隨即關掉影片，但囑咐她不要關閉房內插座的電源。

直至同年4月21日，女子發現冷氣管道上有個小洞口，最初以為是有昆蟲所致，不料拿閃光燈照射才發現洞口閃著紅光，懷疑被人偷拍，故馬上通知男友和親戚。

女子男友和親戚趕到後馬上報警，被告接受警員問話時，承認屋內還有另外7處藏有攝影機，但辯稱安裝攝影機是為了方便觀察受害人在家中舉動。警方當天從被告手機和電腦發現多條影片和照片，即時拘捕對方。受害女子難以接受上廁所、洗澡、更衣過程全被攝影，決定即時搬離單位，被告則主動向她道歉。

案件於7月16日開審，庭上顯示被告自2021年1月至4月21日期間，共儲存至少49張受害者照片，其中43張是受害者在房內更衣照片，另外3張則是淋浴照片。控方指出，被告屬於預謀犯案，為了滿足自身慾望，以隱藏的針孔攝影機清楚錄下受害人的畫面；被告面對2項偷拍和1項持有偷拍照片罪，被判處監禁10個月。

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文章授權轉載自《香港01》