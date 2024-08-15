奪命雨天！女子踩水坑1秒昏迷、友人欲救同死 原因曝光警查內情

土耳其發生女子踩地上積水後死亡的罕見奪命意外。當地早前有年輕女子大雨期間外出，踩到街上地面積水，突然昏迷倒地，同行友人見狀想要上前救助，卻也立刻昏迷倒地。醫護人員到場後，才發現2人皆為觸電昏迷，送醫後都不治身亡。警方調查發現事發地點有3處排水井蓋被打開，正查找提供配電服務的電力公司是否要付責。

23歲的女子德尼茲（Özge Ceren Deniz）在下大雨時外出，踩到一處積水，突然昏迷倒地，同行友人見狀上前協助，卻同樣立刻昏迷倒地。救護人員到場後發現2人同為觸電昏迷，送醫後經搶救不治身亡。

綜合外媒報導，事發於7月12日，土耳其的地市伊茲密爾（İzmir）當日下大雨，23歲女子德尼茲（Özge Ceren Deniz）與44歲友人奧克特邁（Ánanç Öktemay）冒雨外出，她們行經路上的積水時，德尼茲突然昏迷倒地，奧克特邁於是上前協助她，卻在碰到對方身體時也立刻昏迷倒地。

而想上前提供協助的路人見狀，察覺到兩人可能是觸電而不敢上前，後來有熱心人士拿塑膠水管把昏迷的2人拖走，並且報警將兩人送醫搶救。

當地警方調查發現，事發地點有3處排水井蓋被打開，正在查找提供配電服務的Gdz Elektrik電力公司，是否要為事件負責。可是伊茲密爾市政府與Gdz Elektrik電力公司卻互相推卸責任，警方將其中14人逮捕。

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文章授權轉載自《香港01》