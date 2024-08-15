快訊

大學分發入學3.7萬名額 今天上午9時放榜看這查

解讀賀錦麗：不沾鍋檢察長，能當民主黨戰神？

中元普渡拜什麼？「12樣食物」拜了大發、聚財旺整年

奪命雨天！女子踩水坑1秒昏迷、友人欲救同死 原因曝光警查內情

香港01／ 撰文／喬納森
土耳其發生女子踩地上積水後死亡的罕見奪命意外。當地早前有年輕女子大雨期間外出，踩到街上地面積水，突然昏迷倒地，同行友人見狀想要上前救助，卻也立刻昏迷倒地。圖／ingimage
土耳其發生女子踩地上積水後死亡的罕見奪命意外。當地早前有年輕女子大雨期間外出，踩到街上地面積水，突然昏迷倒地，同行友人見狀想要上前救助，卻也立刻昏迷倒地。圖／ingimage

土耳其發生女子踩地上積水後死亡的罕見奪命意外。當地早前有年輕女子大雨期間外出，踩到街上地面積水，突然昏迷倒地，同行友人見狀想要上前救助，卻也立刻昏迷倒地。醫護人員到場後，才發現2人皆為觸電昏迷，送醫後都不治身亡。警方調查發現事發地點有3處排水井蓋被打開，正查找提供配電服務的電力公司是否要付責。

23歲的女子德尼茲（Özge Ceren Deniz）在下大雨時外出，踩到一處積水，突然昏迷倒地，同行友人見狀上前協助，卻同樣立刻昏迷倒地。救護人員到場後發現2人同為觸電昏迷，送醫後經搶救不治身亡。

綜合外媒報導，事發於7月12日，土耳其的地市伊茲密爾（İzmir）當日下大雨，23歲女子德尼茲（Özge Ceren Deniz）與44歲友人奧克特邁（Ánanç Öktemay）冒雨外出，她們行經路上的積水時，德尼茲突然昏迷倒地，奧克特邁於是上前協助她，卻在碰到對方身體時也立刻昏迷倒地。

而想上前提供協助的路人見狀，察覺到兩人可能是觸電而不敢上前，後來有熱心人士拿塑膠水管把昏迷的2人拖走，並且報警將兩人送醫搶救。

當地警方調查發現，事發地點有3處排水井蓋被打開，正在查找提供配電服務的Gdz Elektrik電力公司，是否要為事件負責。可是伊茲密爾市政府與Gdz Elektrik電力公司卻互相推卸責任，警方將其中14人逮捕。

延伸閱讀：

大媽搭飛機爬入行李架躺平　享受上格床　同一間廉航5年前曾上演

飛機冒煙緊急疏散　多名乘客不聽指示堅持拿行李　拖篋女當場仆倒

文章授權轉載自《香港01》

土耳其

延伸閱讀

颱風後高雄類鼻疽大增！6旬男感染死亡 登革熱也蠢動多處工地積水停工

恐怖！15歲少女屋頂自拍觸電亡 「懸掛電纜」數秒後身首分離墜地

影／午後雷陣雨炸永和...落雷擊中屋頂 水泥塊飛落砸中1男

影／永和國光路積水淹過半個輪胎 民眾怨：逢雨必淹

相關新聞

房東偷裝8針孔錄影機！偷錄女租客沐浴更衣遭揭破 下場慘了

新加坡發生房東偷拍租客案件。有馬來西亞藉女子於2019年要到新加坡工作，當地1對夫妻住在2房公寓，以月租600新加坡元（下同，約14,700新台幣）向女子出租其中1個房間。

奪命雨天！女子踩水坑1秒昏迷、友人欲救同死 原因曝光警查內情

土耳其發生女子踩地上積水後死亡的罕見奪命意外。當地早前有年輕女子大雨期間外出，踩到街上地面積水，突然昏迷倒地，同行友人見狀想要上前救助，卻也立刻昏迷倒地。醫護人員到場後，才發現2人皆為觸電昏迷，送醫後都不治身亡。警方調查發現事發地點有3處排水井蓋被打開，正查找提供配電服務的電力公司是否要付責。

天生能嚐到「文字的味道」 他不跟名字「不好吃」的人交往

英國一名男子從小就能「品嚐」到字詞的味道，他曾一度被醫生誤會，認為他是「幻想過度」，但實際上，他卻是罹患一種特殊疾病。

誰說紅顏就一定薄命 美國研究：長得醜更短命

美國一項研究發現，外表較不吸引人的人可能比外貌出眾的人壽命更短。

消防栓不停漏水出現小水坑 住戶苦中作樂乾脆養金魚

紐約一處消防栓不斷漏水，當地一名居民突發奇想，乾脆把漏水的消防栓下方水坑變成「水族箱」，放進金魚，讓當地莫名成為了打卡景點。

17歲少女靠自己買藍寶堅尼 她9歲就已是百萬富翁

美國一名少女在10歲時成為百萬富翁，更在年僅17歲這年就購入藍寶堅尼，少年得志的生活令不少人好生羨慕。不過她近期透露自己的心聲，表示自己的生活其實並沒有外界想像的那麼光鮮亮麗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。