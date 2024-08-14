天生能嚐到「文字的味道」 他不跟名字「不好吃」的人交往

英國一名男子從小就能「品嚐」到字詞的味道，他曾一度被醫生誤會，認為他是「幻想過度」，但實際上，他卻是罹患一種特殊疾病。

據《鏡報》（Mirror）報導，現年65歲的萬納頓（James Wannerton）罹患一種神經疾病，稱之為「聯覺（synaesthesia）」。這是指大腦同時刺激不同感官，所以病人會在聽到聲音或閱讀文字時，看到顏色或嚐到味道。

萬納頓是在五歲時第一次發現自己有這種能力，那時他在倫敦地鐵上聽到列車尖銳的聲音，竟嚐到大黃根（rhubarb）的味道。從那之後，這種現象就成為他生活的常態，每個字詞或聲音都會有不同的味道。

萬納頓形容，媽媽的名字有冰涼的感覺，每次念了都讓他覺得腦部「結凍」，爸爸的名字則讓他聯想到罐裝豌豆，而姐姐的名字則是像黑醋栗優格的味道。

隨著年齡增長，萬納頓發現這種特殊疾病對他的人際關係產生很大的影響。他透露，自己年輕時在找約會對象，對方的名字和聲音就在吸引力方面佔了很大比重，「對我來說，聲音和名字跟對方的個性和外貌一樣重要」。

這樣的「超能力」也曾讓他陷入危險之中。有一次他騎車時，因為聽到另一輛車發出奇怪的聲音，讓他嚐到像橄欖油的味道，結果分心失控，車子滑入水溝，差點丟了小命。

儘管如此，萬納頓覺得「聯覺」依然能為病人帶來一些好處，因為味道和視覺記憶緊密相連，萬納頓的記憶力就特別好。身為英國聯覺協會的主席，萬納頓說他現在還是常常被誤會，但他已經學會接受，並享受這種獨特的感官體驗。