誰說紅顏就一定薄命 美國研究：長得醜更短命

美國一項研究發現，外表較不吸引人的人，可能比外貌出眾的人壽命更短。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究發表在《社會科學與醫學》（Social Science and Medicine）期刊。研究指出，外貌被評為「不吸引人」的男性平均壽命比「吸引人」的男性短近一年，而女性則短少約兩年。

這項研究由亞利桑那州立大學和德州大學奧斯汀分校的研究人員主導。研究人員從1957年起開始追蹤8300多名威斯康辛州高中生，一直追蹤到2022年受試者的晚年生活或死亡。

研究團隊收集了受試者的畢業紀念冊照片，並請來獨立評審對其外貌進行評分，將受試者的外貌分為六個等級。結果顯示，外貌排名在最低等級的受試者，死亡風險比中間等級的受試者高出16.8%。中間四個等級的受試者與最高等級受試者之間的死亡率，則沒有顯著差異。

研究作者指出，儘管不清楚外貌是否為直接影響壽命的因素，但可能反映出潛在的健康狀況，並影響受試者的社會位階。亞利桑那州立大學的社會學家希恩（Connor Sheehan）表示，外貌較好看的人也比較健康，有可能是因為吸引力與基因有關。

此外，希恩也表示，外貌較佳的人往往在日常生活中受到更好的待遇，例如收入更高、在學校受到老師賞識，甚至犯罪後也會獲得較輕的刑罰。研究顯示，這些社會因素可能是造成壽命差異的主要原因。

德州大學奧斯汀分校經濟學家哈默梅什（Daniel Hamermesh）表示，如果社會能逐漸減少對外貌的偏見，未來這種壽命差異才可能會消失。