消防栓不停漏水出現小水坑 住戶苦中作樂乾脆養金魚

紐約一處消防栓不斷漏水，當地一名居民突發奇想，乾脆把漏水的消防栓下方水坑變成「水族箱」，放進金魚，讓當地莫名成為了打卡景點。

據UPI報導，紐約一處消防栓不斷漏水，消防栓的下方更因為漏水而形成一個小水坑。當地一名居民歐文（Je-Quan Irving）一時興起，便跟朋友把這個小水坑改造成水族箱，現在裡面有好幾十隻金魚。

歐文表示，這麼做是想要為社區帶來和平與寧靜，他跟朋友還計劃未來要放蝸牛、燈光和過濾系統，更在附近設置監視器，防止金魚被偷走。雖然歐文的做法吸引不少人去現場看魚，卻也引來不少人投訴。

當地不少動保人士認為金魚的生存環境惡劣，不僅有人打電話跟公部門投訴，也有人在半夜把魚「救走」，因為他們認為金魚住在那裡根本是公然虐待動物。

當地環保局（The Department of Environmental Protection, DEP）表示，這個水坑確實不適合金魚生存，並強調他們已多次派員修理消防栓，但歐文跟朋友都會在工作人員離開後又把水打開，好讓魚兒可以持續留在原地生活。

環保局指出，消防栓常常呈現漏水狀態，可能會對火災時的水源和區域水壓造成影響，呼籲歐文應儘快將金魚移至更適合飼養的地方。