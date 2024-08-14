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17歲少女靠自己買藍寶堅尼 她9歲就已是百萬富翁

聯合新聞網／ 綜合報導
巴雷特（左）和男友馬格努斯拍攝許多YouTube影片。圖擷自YouTube
巴雷特（左）和男友馬格努斯拍攝許多YouTube影片。圖擷自YouTube

美國一名少女在10歲時成為百萬富翁，更在年僅17歲這年就購入藍寶堅尼，少年得志的生活令不少人好生羨慕。不過她近期透露心聲，表示自己的生活其實並沒有外界想像的那麼光鮮亮麗。

據《太陽報》（The Sun）報導，17歲的巴雷特（Isabella Barrett）是在5歲時暴紅。當年她參加了TLC的節目《小小選美皇后》（Toddlers and Tiaras）一舉成名，後來也在全美各地參加選美比賽，表現十分出色。

9歲那年，她創立了自己的珠寶品牌Glitzy Girl，成為美國最年輕的百萬富翁之一。現在17歲的她不僅轉戰模特兒圈十分成功，也推出了自己的服裝品牌。巴雷特近期還買了一輛藍寶堅尼，讓不少人羨慕不已。她向媒體透露：「成為百萬富翁的好處在於，我可以隨時去世界各地旅行，還能認識許多朋友，這為我打開了很多機會的大門。」

然而，她也坦承，即使身為年紀輕輕的百萬富翁，生活也不會總是光鮮亮麗。她最近開始和YouTuber馬格努斯（Gavin Magnus）交往，馬格努斯擁有超過七百萬粉絲，兩人一起拍片，連帶也提升了巴雷特的曝光度。

不過巴雷特表示，兩人總是處於鎂光燈之下，其實有時候會覺得滿有壓力的，「當你一直站在聚光燈下，要保持隱私就變得非常困難」。巴雷特說，跟馬格努斯交往讓她覺得自己很被理解，因為對方也同樣承受來自公眾的壓力。她指出，兩人會互相支持，雙方家長也都很希望他們繼續交往下去。未來兩人打算繼續拍片經營YouTube，也可能一起回到電視圈拍攝真人實境節目。

模特兒 藍寶堅尼

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