釣魚恐怖意外！醫生垂釣墮河被巨鱷拖走 妻子欲救失敗目擊崩潰

澳洲發生鱷魚拖走人奪命意外。當地一家3口進行公路旅行期間，任職醫生的父親在河邊釣魚時，不慎跌落河，突被鱷魚攻擊及拉走，妻子立即下水救他，最後卻在妻子面前消失在水中。當地警方搜索多天後，認為男子已凶多吉少。

綜合外媒報導，事件發生於本月3日，來自澳洲新南威爾斯州的40歲男子大衛（David Hogbin）是一名醫生，與妻子及3名兒子到昆士蘭州帶展開公路旅行，可是，當大衛行經河邊準備釣魚時，不慎跌落水，更突遭一條長約4.8呎的鱷魚攻擊，被鱷魚拖入水中，妻子立即下水救他，可是他在妻子面前消失水中，一直未有浮出水面。

據當地居民所知，事發區域內有一條巨型鱷魚，有居民指會將被「路殺」的動物遺體丟給巨鱷吃，而近期連日大雨令岸邊泥土變得十分鬆軟，因而導致地陷造成今次悲劇。

當地警方對死者家屬表示哀悼，同時發布捕捉鱷魚計劃，相關部門已在事發區域5公里的河岸邊進行地毯式搜捕，不過連日也未有發現巨鱷蹤影，而警方判斷大衛或已身亡。

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文章授權轉載自《香港01》