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指揮潛艦炫耀自拍私密片…被爆與手下發生關係 英艦長遭開除

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國皇家海軍先鋒級核子動力彈道飛彈潛艦復仇號（HMS Vengeance）2006年12月返回法斯蘭海軍基地。資料照片，與新聞無關。路透
英國皇家海軍先鋒級核子動力彈道飛彈潛艦復仇號（HMS Vengeance）2006年12月返回法斯蘭海軍基地。資料照片，與新聞無關。路透

英國媒體報導，英國皇家海軍一艘核子動力彈道飛彈潛艦艦長，因錄製色情影像而遭開除。

根據每日電訊報與太陽報的報導，該名艦長當時正指揮一艘配備三叉戟2型（Trident II）潛射彈道核彈的先鋒級（Vanguard-class）潛艦，並把影像跟同艦一名資潛水兵分享；有艦員聲稱，兩人在潛艦出海時發生了不正當的肉體關係。

據悉，該艦長同時還被控發送限制級自拍照。儘管他在上級看到影像後遭到開除，但英國海軍消息人士表示，艦上性行為並未成為調查的一環。

該名艦長身分尚未公布，據報在接掌先鋒級潛艦之前，就是最年輕的潛艦艦長之一，還曾覲見過安妮公主，並因從事絕密行動有功獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）。

影像跟照片曝光後，這名艦長已調往文職工作，遭立即停職，不久之後按照國防部對不可接受性行為的零容忍政策，被踢出皇家海軍。皇家海軍發言人表示，因為普通法和資料保護法，對此案「發表評論並不適宜」。

英國國防消息人士指出，軍人的福祉是「最優先事項」，軍中通報機制已改善，讓軍人提出問題時感到安全和獲得支持。

消息人士補充，「所有形式的不可接受行為都受到極為認真的對待，任何沒有達到最高標準的行為不會得到容忍。無論階級或身分，任何人被認定有罪，都將為自己的行為承擔責任」。

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