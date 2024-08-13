不孕人妻找閨密代孕…得子2年才發現被三重背叛 回娘家後更崩潰

歷盡艱辛圓了母親夢，最終發現被「三重背叛」。美國有人妻在網上發文，她和丈夫結婚7年一直無法懷孕，動大手術增加懷孕機會卻出現併發症，最終要切除子宮。因為仍保留卵巢，她找上大學閨密幫忙代孕產子，2年後卻發現兒子眼睛和血型等有問題，做DNA親子鑑定後，確定她不是兒子生母，丈夫卻仍是兒子生父，她認為是生育診所醫療失誤想提告。此時丈夫才承認，他曾數次和閨密上床，故兒子其實是閨密親生的。

人妻是家中經濟支柱，得知真相後回到娘家，反被丈夫及閨密批評「不成熟」、「放棄兒子」，甚至連父母都勸她回心轉意，提醒她「組織家庭最重要的不是血緣」，但人妻已心死，決定搬到其他州份重新出發。多名網友支持她的決定，又提醒她如果曾簽代孕合同，可向閨密提告索償。

36歲的原po在「Reddit」討論區發文，分享自己和35歲的丈夫相戀10年，7年前結婚，4年前開始她們一直努力生寶寶，即使醫療介入仍未能成功。醫生診斷她很可能無法懷孕，她為提高生育能力動了大手術，結果出現併發症要切除子宮。由於保留了卵巢，兩夫婦2年前決定找代孕，發現費用非常高昂。原po想到大學時期的閨密已有2個孩子，詢問後對方願意以較低費用做代孕。

閨密頭2次做試管嬰兒療程後都未能懷孕，但在第3次終於為他們生下男嬰。原po是家中經濟支柱，她迎接新生命後只放了4周產假就上班，更要另外做2份兼職幫補大筆的醫療費用，隔了一段時間，她才發現閨密經常出現在家中，以為對方好心幫手照顧兒子。有天原po留意到兒子的眼睛是棕色的，但兩夫婦都是藍眼睛，雖然不常見，但她相信是代孕出現的基因問題。

直至近日，她帶兒子做代謝及血液檢查，醫生發現她兒子血型是B+，她是A+，丈夫是O+，意味著她不是兒子生母。原po帶兒子做DNA親子鑑定，發現她的確不是兒子生母，但丈夫仍是兒子生父，結果令她心碎，認為涉及醫療失誤，找律師想向生育診所提告。

直至此刻，丈夫才承認在第二次讓閨密懷上胚胎失敗時，他曾數次和閨密上床，即兒子其實是丈夫和閨密性交後懷上的。原po悲痛萬分，認為自己被「三重背叛」，丈夫、閨密，甚至兒子都不是她親生，丈夫解釋一直以來覺得自己才是無法懷孕的問題所在，從沒想過會令閨密懷孕，兩人已經分手。

原po盛怒下離家出走，搬到旅館住了1周後，現在返回娘家，正向丈夫提離婚，也已和閨密絕交，「現在不敢相信任何人」，她見律師時，對方問她是否放棄對兒子的合法權利，如果放棄，將來就不必承擔撫養費問題。丈夫和閨密都不停認錯道歉，卻反指她不成熟，無情放棄兒子，而父母都勸她不要放棄兒子，兩夫妻始終經歷無數困難和大筆醫療費用才產下兒子，認為組織家庭最重要的不是血緣。

原po認為，父母覺得她只是不滿丈夫出軌才堅決離婚，但真正令她心碎的是自己被身邊一切背叛，見到兒子只會想起「那是『她的』（閨密）的兒子」，她寧願未來和伴侶去收養孩子，打算搬到其他州份重新出發。

事件相信發生在美國，網友力挺原po離婚和放棄撫養權，「丈夫理應承擔出軌責任」、「你值得更好的」，不少人問原po是否有簽代孕合約，如果有可考慮向閨密索償，甚至告詐騙，又批評原po的父母從未考慮女兒的幸福。

延伸閱讀：

雙重背叛！人妻目擊丈夫與母激戰揭不倫22年 雙胞胎弟生父竟是…

雙重背叛！人妻揭夫出軌 對象竟是自己母親崩潰離婚 後續更離譜

文章授權轉載自《香港01》