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人妻口中被塞乒乓球炸彈睡夢中遭炸死 夫報案…1原因反成嫌疑者

香港01／ 撰文：喬納森
阿蘭被人在口內塞入乒乓球形炸彈，引爆後不幸身亡。（影片截圖）
阿蘭被人在口內塞入乒乓球形炸彈，引爆後不幸身亡。（影片截圖）

泰國近日發生離奇爆炸奪命事件。53歲婦人在睡夢中，竟被人在口內塞入乒乓球形炸彈，引爆後不幸身亡，而其丈夫睡在身旁，卻在早上才發現妻子離世，立即向村長求助報案。可是警方經調查後，發現不少證據指向丈夫，他的嫌疑最大，就連他的女兒也認為他好大機會是兇手。

綜合外媒報導，8月5日深夜時份，住在泰國夜豐頌府的54歲男子阿榮（化名），跑到村長家中求助，稱有人殺死其妻子阿蘭（化名）。

村長和村民得知出人命後，立刻到阿榮家中查看並報警，隔天早上警方與法醫抵達阿榮家案發現場，對死者進行初步驗屍，發現阿蘭躺在睡房床上，嘴巴上有一條長形撕裂傷口，臉上滿佈鮮血，幾顆牙齒掉在床上，死狀恐怖。

而警方在睡房發現1個已經引爆過的乒乓球形炸彈，以及房內仍有很多尚未使用過的炸彈，於是將這些炸彈列為證據，阿蘭的遺體則被送到醫院進行更詳細檢驗。據報，當時警方在房內留意到阿榮無動於中地坐在房外，並無流露悲傷神色，而從外地趕回來的24歲女兒，悲傷地放聲大哭。

阿榮其後向警方透露，事發當晚他和阿蘭睡在一起，但沒有聽到爆炸聲，直到午夜醒來才驚覺妻子死亡，不知道兇手什麼時候闖入殺害妻子。可是他的說法並未能說服村民及女兒。

有村民曾表示，阿榮每次喝醉便會和阿蘭吵架，常流露吃醋和忌妒情緒，甚至懷疑妻子行為不檢點，不讓妻子走出家門，但阿蘭反抗，更和村裏一些長輩到佛寺修行過夜，令阿榮十分不滿，加上阿蘭家境不富裕，因此不可能是謀財害命。阿榮24歲女兒也認為，殺死母親的可能就是父親。目前全案仍在調查中，阿榮成為嫌疑最大的人。

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文章授權轉載自《香港01》

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