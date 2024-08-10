殘忍私刑！巴西男涉嫌性侵9歲女 遭村民拿刀刺、閹割凌虐致死
巴西發生性侵女童案件，嫌犯遭民眾施以私刑致命。該名43歲男子被指涉嫌向1名9歲女童伸狼爪，因而被群眾用刀刺、石頭狂砸毒打，最後更剪斷其「子孫根」，男子當場傷重喪命，受害女童則被送往醫院接受治理和檢查。當地警方正循兇殺方向調查，暫時無人被捕。
眾人盛怒下向嫌犯行私刑
事件發生在巴西伯南布哥州（Pernambuco）保利斯塔（Paulista），本年7月31日（周三），民眾指1名43歲男子涉嫌性侵1名9歲女童，眾人盛怒下向嫌犯行私刑，不但施以拳打腳踢，更狠砸石頭及用刀刺傷他，最後更將他閹割。嫌犯不堪折磨，最終傷重死亡。
嫌犯的遺體被送到法醫處等候檢驗，伯南布哥民警北大都會區兇殺案特別工作組正調查案件，暫時無人被捕，至於受害女童則被送往醫院接受治療和檢查。
當地傳媒報導，2024年上半年，伯南布哥州平均平均每月發生197宗強姦案，情況令人憂慮。
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文章授權轉載自《香港01》
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