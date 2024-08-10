快訊

奧運霹靂舞／孫振今晚出賽 一文看懂規則、賽事怎麼評分

真的缺電了嗎？桃園以北設大型數據中心一律不核供 台電回應

柯文哲政治獻金陷疑雲 名嘴再爆「KP演唱會」獲利逾77萬去向不明

殘忍私刑！巴西男涉嫌性侵9歲女 遭村民拿刀刺、閹割凌虐致死

香港01／ 田中貴
巴西發生性侵女童案件，嫌犯遭民眾施以私刑致命。示意圖。聯合報系資料照片
巴西發生性侵女童案件，嫌犯遭民眾施以私刑致命。示意圖。聯合報系資料照片

巴西發生性侵女童案件，嫌犯遭民眾施以私刑致命。該名43歲男子被指涉嫌向1名9歲女童伸狼爪，因而被群眾用刀刺、石頭狂砸毒打，最後更剪斷其「子孫根」，男子當場傷重喪命，受害女童則被送往醫院接受治理和檢查。當地警方正循兇殺方向調查，暫時無人被捕。

眾人盛怒下向嫌犯行私刑

事件發生在巴西伯南布哥州（Pernambuco）保利斯塔（Paulista），本年7月31日（周三），民眾指1名43歲男子涉嫌性侵1名9歲女童，眾人盛怒下向嫌犯行私刑，不但施以拳打腳踢，更狠砸石頭及用刀刺傷他，最後更將他閹割。嫌犯不堪折磨，最終傷重死亡。

嫌犯的遺體被送到法醫處等候檢驗，伯南布哥民警北大都會區兇殺案特別工作組正調查案件，暫時無人被捕，至於受害女童則被送往醫院接受治療和檢查。

當地傳媒報導，2024年上半年，伯南布哥州平均平均每月發生197宗強姦案，情況令人憂慮。

延伸閱讀：

在麥當勞吃燒賣腸粉！2男女佔用4人座開餐 港女拍片鬧無公德心

內地女童等港鐵左攝右攝想打尖 父親轟：不許插隊！再1舉動獲讚

文章授權轉載自《香港01》

巴西 性侵

延伸閱讀

為何45歲還沒結婚？男被狂問婚事惱羞成怒 持棍毆打鄰居致死

年僅21歲…「最帥少林武僧」秋風因車禍去世 曾因個人魅力爆紅

「性冷感」傳遍公司！OL私密對話淪茶水間話題 網友全看傻

婆婆47歲生第2胎！媳婦想不通原因 內行人揭暗黑真相

相關新聞

殘忍私刑！巴西男涉嫌性侵9歲女 遭村民拿刀刺、閹割凌虐致死

巴西發生性侵女童案件，嫌犯遭民眾施以私刑致命。該名43歲男子被指涉嫌向1名9歲女童伸狼爪，因而被群眾用刀刺、石頭狂砸毒打...

阿根廷銀行門前驚現220公尺地道！差100公尺就到金庫 遭物流司機破局

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯警方近日發現一條長約220公尺的地下隧道，能通往銀行金庫，挫敗了可能是該國史上最大規模搶案。

游一半溺死沒人發現！塞爾維亞選手「下沉瞬間」全被直播放送

美國德州一場公開賽日前發生一起死亡意外，一名28歲塞爾維亞選手不幸在比賽游泳時溺水身亡，約2小時後才被發現，而溺水過程也...

為何45歲還沒結婚？男被狂問婚事惱羞成怒 持棍毆打鄰居致死

雖說鄰里間應保持良好關係，但都要有適當邊界感！印尼較早前有男子不滿鄰居多管閒事， 多次詢問他「都已經45歲了，為何還沒有結婚？」，認為對方話語帶有嘲諷意味，結果惱羞成怒，以木棍不斷毆打對方...

沙發用三年拿回Costco退貨還拍片教學 網友罵翻：有夠自私

為了省錢有必要這麼無所不用其極嗎？美國加州一名女子為了省錢，竟然帶著已經用了三年的沙發要向Costco退費。這名女子不但要求退費，還拍片跟網友分享自己如何成功退費，引來不少網友批評。

影／要好皮膚出奇招 女子用「自身糞便敷臉」還稱超有效

巴西一名模特兒為了擁有細緻的雞蛋肌，竟然拿自己的排泄物當面膜敷在臉上，讓看到的人全都瞠目結舌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。