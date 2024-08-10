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阿根廷銀行門前驚現220公尺地道！差100公尺就到金庫 遭物流司機破局

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯警方近日發現一條長約220公尺的地下隧道，能通往銀行金庫，挫敗了可能是該國史上最大規模搶案。法新社
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯警方近日發現一條長約220公尺的地下隧道，能通往銀行金庫，挫敗了可能是該國史上最大規模搶案。法新社

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯警方近日發現一條長約220公尺的地下隧道，能通往銀行金庫，挫敗了可能是該國史上最大規模搶案。

電訊報等報導，一名物流司機8日上午開車行經布宜諾斯艾利斯富人郊區聖伊西德羅（San Isidro）一處鵝卵石地面時，感覺汽車底盤被地面伸出來的金屬條刮蹭，於是通報警方。

警方到場後發現地面下被挖出一條地道，是從220公尺外的倉庫挖掘過來的，一路延伸至到阿根廷第二大國內私人銀行Banco Macro分行。

調查人員推測，該隧道至少花了半年至1年時間挖掘，包含高度、距離及舒適度都經過完美計算，目的是為了潛入銀行保險櫃區域，據悉距離預定目的地只剩100公尺。

由於該地區尚未有人通報地下傳出任何噪音，警方尚未掌握挖地道的歹徒身分，正持續調查當中。

據了解，2006年在聖伊西德羅也發生類似的案件，當時竊賊透過地道從銀行偷走了1900萬美元（約新台幣6.16億元）。

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