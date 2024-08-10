阿根廷銀行門前驚現220公尺地道！差100公尺就到金庫 遭物流司機破局

此次巴黎奧運中，國際奧會力挺台灣女子57公斤組拳擊國手林郁婷的出賽權利。但在去年3月，國際拳擊協會卻曾宣布林郁婷和阿爾及利亞的哈利夫（Imane Khelif）未通過性別檢測，取消她們的獎牌。協會至今都未明確透露其檢驗方法，僅強調不是睪固酮濃度檢測，而是「另外一類受承認的檢驗」。即使證據不明，但各項體育協會如果做出這類決定，國際奧會一般會予以接受。不過國際奧會去年6月恰好因貪污、黑箱等爭議不再承認拳協，於是本屆兩人參賽權是由國際奧會決定，符合參賽資格。

2024-08-09 10:35