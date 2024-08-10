游一半溺死沒人發現！塞爾維亞選手「下沉瞬間」全被直播放送

美國德州一場公開賽日前發生一起死亡意外，一名28歲塞爾維亞選手不幸在比賽游泳時溺水身亡，約2小時後才被發現，而溺水過程也全程被直播放送。

美國德州8日舉辦混合健身（CrossFit）公開賽，吸引全球33個國家參加，其中塞爾維亞28歲選手拉扎爾（Lazar Dukic），在國內CrossFit男子排名第3，成績相當亮眼。

賽事從3.5英里（約5.6公里）的跑步開始，到800公尺的游泳結束，未料拉扎爾在德拉斯（Dallas）近郊的海軍溪湖（Marine Creek Lake）中，不幸溺水身亡。

8日早上8時左右，選手們陸續上岸後，才發現遲遲未見拉扎爾身影。當地消防局接獲報案，立刻趕到現場，在救援2小時後，才從水裡撈出一具遺體。

根據網路流傳的比賽影片，大批選手在湖中奮力游泳，拉扎爾原本也在拚命前進，但游到一半時，卻突然停下，並隨著水波上下浮動，隨後便失去蹤影。

塔蘭特縣（Tarrant County）法醫辦公室指出，拉扎爾於上午10時24分左右被宣告死亡。

主辦單位取消原定9日舉行的活動，尚未決定剩餘的多日比賽是否照常進行。