快訊

影／奧運英雄林昀儒、陳思羽返台超人氣！「 期盼讓粉絲看到更好的成績」

哈佛大學研究：刷牙可以挽救生命！尤其「1類人」更要維持口腔清潔

亂世想出頭 北京發現自己仍只是次級強權

為何45歲還沒結婚？男被狂問婚事惱羞成怒 持棍毆打鄰居致死

香港01／ 撰文：桃樂斯
45歲的疑犯西雷加，涉嫌持棍毆打鄰居致死被捕。（網上圖片）
45歲的疑犯西雷加，涉嫌持棍毆打鄰居致死被捕。（網上圖片）

雖說鄰里間應保持良好關係，但都要有適當邊界感！印尼較早前有男子不滿鄰居多管閒事， 多次詢問他「都已經45歲了，為何還沒有結婚？」，認為對方話語帶有嘲諷意味，結果惱羞成怒，以木棍不斷毆打對方，導致鄰居頭部遭重擊昏迷倒地，送院後證實不治；男子事後已被警方拘捕。

綜合印尼媒體報導，事發於7月29日，蘇門答臘（Sumatera）北部某縣市，有男子因不堪鄰居長期詢問他何時結婚問題，活活將對方毆打致死。60歲死者伊里安托（Asgim Irianto）妻子透露，45歲疑犯西雷加（Parlindungan Siregar）於當晚約8時突然闖入她家中，並不斷以木棍毆打丈夫伊里安托。

儘管伊里安托曾逃跑到街上，但仍不幸被西雷加追上，遭對方持續施暴，附近居民見狀隨即上前制止西雷加，但伊里安托因頭部受到重擊，曾一度昏迷倒地。救援人員趕到後立刻將伊里安托送院搶救，但他最終仍傷重不治。

當地警方事後交代案情，指他們於案發後1小時內已拘捕疑犯西雷加，而死者伊里安托證實為退休公務員。西雷加接受警方盤問時供稱，死者生前多次開玩笑詢問他「為何45歲還沒結婚？」，令他心煩意亂，加上覺得對方話語中帶有嘲諷意味，最終難忍怒氣，失控殺死對方。亦有報導指，死者與疑犯因為家中飼養的雞隻跑錯雞舍，時有爭執。

延伸閱讀：

喪禮MMA！台男幫鄰居驗漏水失足跌死 鄰居弔唁被逼下跪後續更狂

悲劇！歲半嬰爬窗4樓墮地慘死 鄰居拍下過程 父母事發在家受查

文章授權轉載自《香港01》

印尼 命案 結婚 鄰居

延伸閱讀

26歲寡婦帶女兒搭夜間巴士…遭同鄉司機性侵 女童身旁犯案極猖狂

老外在北捷狂問女生「親吻玩香腸嗎？」 她秒懂點頭笑翻網友

港破獲銅鑼灣維園炒場黨 拘捕3人涉嫌包括1名外傭

三芝社區執行長新創意 廢紅豆餅烤盤活化變茶盤

相關新聞

為何45歲還沒結婚？男被狂問婚事惱羞成怒 持棍毆打鄰居致死

雖說鄰里間應保持良好關係，但都要有適當邊界感！印尼較早前有男子不滿鄰居多管閒事， 多次詢問他「都已經45歲了，為何還沒有結婚？」，認為對方話語帶有嘲諷意味，結果惱羞成怒，以木棍不斷毆打對方...

沙發用三年拿回Costco退貨還拍片教學 網友罵翻：有夠自私

為了省錢有必要這麼無所不用其極嗎？美國加州一名女子為了省錢，竟然帶著已經用了三年的沙發要向Costco退費。這名女子不但要求退費，還拍片跟網友分享自己如何成功退費，引來不少網友批評。

影／要好皮膚出奇招 女子用「自身糞便敷臉」還稱超有效

巴西一名模特兒為了擁有細緻的雞蛋肌，竟然拿自己的排泄物當面膜敷在臉上，讓看到的人全都瞠目結舌。

奧運性別爭議：生理醫學中，無法一體適用的「女性經驗」

此次巴黎奧運中，國際奧會力挺台灣女子57公斤組拳擊國手林郁婷的出賽權利。但在去年3月，國際拳擊協會卻曾宣布林郁婷和阿爾及利亞的哈利夫（Imane Khelif）未通過性別檢測，取消她們的獎牌。協會至今都未明確透露其檢驗方法，僅強調不是睪固酮濃度檢測，而是「另外一類受承認的檢驗」。即使證據不明，但各項體育協會如果做出這類決定，國際奧會一般會予以接受。不過國際奧會去年6月恰好因貪污、黑箱等爭議不再承認拳協，於是本屆兩人參賽權是由國際奧會決定，符合參賽資格。

印度15歲少女打工 上半身捲入揉麵機慘死！家屬控訴老闆無良

印度德里發生恐怖工業意外。當地1名年僅15歲少女在食品工廠工作，生產炸餅和春捲等食物，少女疑操作不當，上半身慘被捲入揉麵機，頭部嚴重受傷，當場身亡。事後家屬投訴工廠老闆不人道，強迫身體不適的少女長時間工作才會導致事件發生，要求相關部門嚴查。警方已查封涉事機器，並逮捕該工廠老闆，以調查少女真正死因。

約會滿心期待去男方家 對方脫褲「做這事」瞬間冷掉

國外一名女網友跟交友軟體上認識的新對象出門約會，本來讓她非常期待的行程，最後卻成了一場災難，對方第一次約會就在她面前脫褲子做出「驚人舉動」，讓女網友完全傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。