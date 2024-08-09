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沙發用三年拿回Costco退貨還拍片教學 網友罵翻：有夠自私

聯合新聞網／ 綜合報導
雷耶斯把用了三年的沙發拿到Costco退貨，還批評員工教育訓練不佳。圖擷自紐約郵報
雷耶斯把用了三年的沙發拿到Costco退貨，還批評員工教育訓練不佳。圖擷自紐約郵報

為了省錢有必要這麼無所不用其極嗎？美國加州一名女子為了省錢，竟然帶著已經用了三年的沙發要向Costco退費。這名女子不但要求退費，還拍片跟網友分享自己如何成功退費，引來不少網友批評。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名女子雷耶斯（Jasmen Reyes）近期在TikTok上分享一部影片，告訴大家她如何運用Costco的退費保證，把用了三年的沙發退費成功。

Costco一向以退貨政策寬鬆聞名，該公司的美國官網也寫到，為確保顧客滿意每一項商品，將針對不滿意的商品退還購買的金額。不論國內外都常有人挑戰這項規定，之前也曾有國外顧客把睡了五年的床墊拿到Costco退貨。

雷耶斯當初在Costco買的沙發價值約1400美元（約4.5萬台幣）。近期她想要換一張新沙發，於是動腦筋想把舊沙發退回Costco。然而，事情並沒有像雷耶斯想的那麼順利。她表示，即使她已經提前打電話通知要退貨，店員仍百般推託。

雷耶斯說，一名經理告訴她，當天該店不接受家具退貨。在雷耶斯把沙發帶到現場後，店員則指出沙發上有雷耶斯兒子留下的筆跡，但她堅持這些痕跡「可以洗掉」。還指出沙發接縫處破裂，以此為由要求退費。

大部分的網友都不認同雷耶斯退貨的方式，有人說：「我家沙發從2016年用到現在都沒問題」，另一名網友則說：「聽起來是你們家不愛惜家具」，還有一名網友更直接嗆說雷耶斯應該買新沙發，而不是退貨。

不過雷耶斯最後還是成功退掉了沙發，還使用店內的回饋金買了一組新沙發。即使如此她仍不滿退費過程困難重重，在影片中批評Costco的員工需要更好的教育訓練。

或許是該影片爭議太大，目前雷耶斯的該支TikTok影片已無法觀看。

Costco

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