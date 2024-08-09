聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／要好皮膚出奇招 女子用「自身糞便敷臉」還稱超有效
巴西一名模特兒為了擁有細緻的雞蛋肌，竟然拿自己的排泄物當面膜敷在臉上，讓看到的人全都瞠目結舌。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，31歲的佩克索托（Débora Peixoto）是名模特兒，也常在社群媒體上分享自己的護膚方法。她一直以來都用非常極端的護膚方式，之前還曾在皮膚上塗抹經血，說這樣能讓肌膚更柔軟。
在Instagram的影片中可以看到，佩克索托打開裝著自己排泄物的容器，像塗抹泥膜一樣將糞便敷滿整張臉。為了避免聞到臭味，她甚至用曬衣夾夾住鼻子，而且讓這層糞便面膜留在臉上幾分鐘後才洗掉。影片最後，她得意地向鏡頭展示自己「容光煥發」的臉，還激動地說：「這對我真的有效，我的皮膚不再脫皮了！」
不過，皮膚科專家抨擊這樣的護膚手段，認為這樣做的健康風險遠遠超過所謂的好處。倫敦卡多根診所（Cadogan Clinic）的皮膚科顧問醫生莫門（Dr. Sophie Momen）表示，這是她遇過最奇怪的護膚新風潮，「使用糞便作為面膜，對皮膚完全沒有任何科學上的益處。」
莫門更補充表示，這種糞便面膜可能會讓人更容易受到細菌和病毒感染、甚至可能食物中毒、導致皮膚發紅和不適。
整形外科醫生蒂里亞基（Mr. Tunc Tiryaki）也警告，糞便內含有大量的細菌、病毒和寄生蟲，包含大腸桿菌、沙門氏菌和蠕蟲，這些都可能引發嚴重的感染和疾病。
蒂里亞基指出，將糞便敷在臉上，可能讓病原體透過微小的傷口、擦傷或黏膜進入體內，導致嚴重的皮膚感染或全身性疾病，建議民眾應使用現代化的護膚產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言