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影／要好皮膚出奇招 女子用「自身糞便敷臉」還稱超有效

聯合新聞網／ 綜合報導
佩克索托稱用糞便敷臉能讓皮膚變好。示意圖，非當事人。圖／ingimage
佩克索托稱用糞便敷臉能讓皮膚變好。示意圖，非當事人。圖／ingimage

巴西一名模特兒為了擁有細緻的雞蛋肌，竟然拿自己的排泄物當面膜敷在臉上，讓看到的人全都瞠目結舌。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，31歲的佩克索托（Débora Peixoto）是名模特兒，也常在社群媒體上分享自己的護膚方法。她一直以來都用非常極端的護膚方式，之前還曾在皮膚上塗抹經血，說這樣能讓肌膚更柔軟。

在Instagram的影片中可以看到，佩克索托打開裝著自己排泄物的容器，像塗抹泥膜一樣將糞便敷滿整張臉。為了避免聞到臭味，她甚至用曬衣夾夾住鼻子，而且讓這層糞便面膜留在臉上幾分鐘後才洗掉。影片最後，她得意地向鏡頭展示自己「容光煥發」的臉，還激動地說：「這對我真的有效，我的皮膚不再脫皮了！」

不過，皮膚科專家抨擊這樣的護膚手段，認為這樣做的健康風險遠遠超過所謂的好處。倫敦卡多根診所（Cadogan Clinic）的皮膚科顧問醫生莫門（Dr. Sophie Momen）表示，這是她遇過最奇怪的護膚新風潮，「使用糞便作為面膜，對皮膚完全沒有任何科學上的益處。」

莫門更補充表示，這種糞便面膜可能會讓人更容易受到細菌和病毒感染、甚至可能食物中毒、導致皮膚發紅和不適。

整形外科醫生蒂里亞基（Mr. Tunc Tiryaki）也警告，糞便內含有大量的細菌、病毒和寄生蟲，包含大腸桿菌、沙門氏菌和蠕蟲，這些都可能引發嚴重的感染和疾病。

蒂里亞基指出，將糞便敷在臉上，可能讓病原體透過微小的傷口、擦傷或黏膜進入體內，導致嚴重的皮膚感染或全身性疾病，建議民眾應使用現代化的護膚產品。

皮膚科

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