印度15歲少女打工 上半身捲入揉麵機慘死！家屬控訴老闆無良

印度德里發生恐怖工業意外。當地1名年僅15歲少女在食品工廠工作，生產炸餅和春捲等食物，少女疑操作不當，上半身慘被捲入揉麵機，頭部嚴重受傷，當場身亡。事後家屬投訴工廠老闆不人道，強迫身體不適的少女長時間工作才會導致事件發生，要求相關部門嚴查。警方已查封涉事機器，並逮捕該工廠老闆，以調查少女真正死因。

綜合外媒報導，事發於7月30日晚上7時多，位於德里西部羅西尼哈努曼集市（Hanuman Chowk）的1家食品工廠，主要生產炸餅和春捲等食物。

當時15歲年輕女員工工作時發生意外，疑因操作機器不當，手部被捲入揉麵機內，最後上半身也被扯入機器，頭部嚴重受傷。警方到達現場時發現少女上半身被困在揉麵機內，已無生命迹象。

事後死者家屬投訴工廠老闆，指他們趕到工廠時，先遭到老闆暴力對待，並指控老闆強迫身體不適的死者長時間工作，要求相關部門嚴查。警方隨後將少女遺體送往進一步檢驗，揉麵機也已被查封，並逮捕工廠老闆，以調查少女真正死因。

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文章授權轉載自《香港01》