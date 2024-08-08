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日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

約會滿心期待去男方家 對方脫褲「做這事」瞬間冷掉

聯合新聞網／ 綜合報導
約會對象在女子面前大號，讓她瞬間冷掉。示意圖，非當事人。圖／ingimage
約會對象在女子面前大號，讓她瞬間冷掉。示意圖，非當事人。圖／ingimage

國外一名女網友跟交友軟體上認識的新對象出門約會，本來讓她非常期待的行程，最後卻成了一場災難，對方第一次約會就在她面前脫褲子做出「驚人舉動」，讓女網友完全傻眼。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友佩奇（Rachel Paige）在TikTok帳號@raepaige上傳影片分享她初次約會的經歷。一開始一切都很順利，她覺得跟對方很合得來，還以為有發展機會，所以去了對方家，但後來發生的事情讓她大吃一驚。

佩奇說，當天約會進行得非常順利，她很開心，也同意去男方家裡「看電影」。但當她們進了家門後，事情就從浪漫變成了災難。

佩奇在影片中分享，自己跟交友軟體上認識的男生出去約會，那次也是她們第一次約會，她們吃了墨西哥捲餅又喝了點酒，她覺得用餐過程很輕鬆有趣，對方也非常幽默和善，所以決定跟對方回家看電影。

「到了他家後，他帶我進了他的房間。我坐在他的床上，他馬上就進了浴室。當時我想，也沒什麼大不了的，誰都有內急的時候嘛！但問題是…他沒關門！」

原本上廁所沒關門就已經讓佩奇嚇壞了，更令她傻眼的是，男子就這樣旁若無人地坐在馬桶上。當佩奇忍不住問對方在做什麼時，對方也冷靜地回應「我在大便」，讓佩奇忍不住在影片大叫，「到底誰會這樣做啊！」

不少網友留言說這根本不是第一次約會應該發生的事，應該說不管第幾次約會都不該發生，有網友就說，「這已經是仇恨犯罪的程度了。」另一位網友則忍不住問佩奇有沒有立刻離開，另一名網友表示，自己也遇過類似的狀況，而且那時她在浴室梳洗，對方就直接進來上廁所，讓網友十分尷尬。

大便 廁所 第一次約會

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