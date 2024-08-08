每次至少5顆！日無業女「天天蛋洗鄰宅」被逮 受害者痛批：5年前就開始
日本岐阜縣一位53歲無業女性各務良子，因為近日對鄰居家投擲雞蛋，於7日遭到警方逮捕。儘管被捕時否定罪嫌，但是受害鄰居卻出面指控，表示早從2019年開始，該女性就有類似的行為，搞得左鄰右舍苦不堪言。
根據日本媒體「中京電視台」報導，這位嫌犯在7月19日和25日，從自家打開窗戶，對著鄰宅投擲生雞蛋。由於在開窗丟擲的過程，通通被監視器拍個正著，因此被警方逮捕。
受害住家表示，明明她跟這位鄰居沒有發生過任何爭執，但除了這兩天以外，基本上沒有一天不受到對方的蛋洗騷擾，多的時候一天就會丟20顆蛋，少的時候也起碼有5、6顆。住宅外牆都因為長期投擲雞蛋，出現黑色的污漬，時常散發出異味，蛋殼清理更是相當麻煩。
而這麼離譜的行徑，也不是最近才發生。早在2019年12月，受害住家就發現陽台、庭院被投擲雞蛋，從此以後就一直過著遭到惡鄰居蛋洗的生活，因此開始架設監視攝影機。這名「丟蛋婦」3年前其實也一度被捕，但後來仍然持續相同的行為。現在對方又被警方帶走，受害者至少暫時可以安心一陣子了。
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