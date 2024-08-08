12歲女度假村遭13男性侵！調查揭驚人真相 親友、盲人涉案
人渣！泰國1名12歲女童於當地某度假村內遭13名男子輪流性侵，加害者更包括哥哥的朋友、親戚，甚至有盲人，年齡最小只有16歲。女童事後性情大變，其20歲的姐姐感覺有異，檢查手機揭發事件，更發現主謀竟是當地1個大型販毒集團成員，在該地區擁有極大影響力。女童與姐姐擔心加害者會利用權勢干預案件調查，故逃到暖武里府才求助。
綜合當地媒體報導，事發於今年5月，12歲女童獲哥哥的朋友邀請吃烤肉，但對方沒有帶她到烤肉店，而是把她帶到那拉提瓦府達拜區某度假村性侵。隨後哥哥的朋友叫來多名男子輪流性侵女童，並威脅女童不准透露事件。
據報，事件中共有13人參與輪姦，包括哥哥的朋友、親戚，甚示是有妻室的盲人。遭到性侵後，女童性情大變，變得沉默寡言，經常獨自1人待在房間內，其姐姐發現異狀，檢查女童手機發現與加害者對話內容，才知曉這件事。
姐姐透露，加害者都是當地1個大型販毒集團成員，在該地區擁有相當強大影響力。女童與姐姐擔心加害者們會利用權勢干預案件調查，因此決定逃到暖武里府再求助。
協助她們的泰國網紅、長期關注泰國社會議題的Guntouch Pongpaiboonwet表示，有加害者致電2人，要求女童回去解決問題但被拒絕，對方更揚言即使向警方報案，也可以輕鬆擺平事件。
Guntouch Pongpaiboonwet形容這些加害者不懼怕法律，但他強調，不會害怕這些加害者勢力。
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文章授權轉載自《香港01》
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