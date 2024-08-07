AI牙醫登場！3D掃描技術取代X光 牙冠手術只需15分鐘

美國波士頓一家科技公司日前成功進行一項AI手術，這是全球首例的全自動機器人牙科手術，且這項手術的背後贊助人，就來自FB創辦人的祖克柏家族。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，進行AI手術的「洞察力科技公司（Perceptive）」，專門研究如何應用AI影像軟體搭載機器人手臂，而這次的手術也證明AI搭載的機器人手臂，在未來醫療界擁有無限潛力。

據報導這次手術在哥倫比亞的巴蘭幾亞（Barranquilla）進行，機器人在不靠任何人類的幫助下進行鑽孔，並修整患者的牙齒。

洞察力公司表示，公司的最終目標，是使用自動化機器在15分鐘內完成牙冠安裝等手術。這項技術的運作方式，是先掃描患者牙齒表面、牙齦到牙齒下面的神經與骨頭等影像，構建精確的口腔3D模型。待3D模型建立後，便可使用AI進行分析，讓機器人手臂執行操作。

洞察力公司的AI機器人系統使用3D數據進行診斷和治療，該公司新聞稿指出，這樣的設置會讓診斷更精準正確。新聞稿也強調，機器人系統經過精密設計和嚴格測試，能確保為患者安全地進行治療。

臉書創辦人馬克．祖克柏的父親愛德華．祖克柏（Dr. Edward Zuckerberg）是名牙醫，他也是這次為洞察力公司籌措經費的贊助人之一。

相較於傳統X光有40%的準確率，這項技術的準確率高達90%，就連哈佛牙醫學院修復牙科主席蓋路奇（German Gallucci）也對這項新技術讚譽有加。他表示，這項技術能帶來更安全、更精確的診斷，也能提升患者治療的安全性。