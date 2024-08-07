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「輪到妳媽媽了」想安慰喪母老師 7歲當年卡片這樣寫真夠糗

聯合新聞網／ 綜合報導
琳賽在卡片寫下：「今天輪到妳媽死了」，讓網友全都笑翻了。圖擷自紐約郵報
琳賽在卡片寫下：「今天輪到妳媽死了」，讓網友全都笑翻了。圖擷自紐約郵報

美國維吉尼亞州一名念舊的TikTok網友找到一張卡片，當年7歲的她，因為老師的母親過世，於是特別手做卡片慰問，雖然卡片非常貼心又天真，但內容卻讓看見的網友都笑翻了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，32歲的琳賽（Lindsay Schraad Keeling）在7月底上傳這部影片，當時她還是小學生，語言能力不太好，想法也很直接純真。只見她在卡片上寫下：「電腦老師，很遺憾妳的媽媽今天得死。很抱歉，但大家都是總有一天會死。」卡片後面她更直白地寫下，「今天輪到妳媽媽死了。」

這部影片從7月底上傳至今，已經累積了超過300萬次觀看，琳賽甚至還因此接受《今日秀》（Today）訪問。

她回憶說，1999年她7歲時，校長告訴大家老師的媽媽過世了，所以那天會有代課老師來上課。琳賽說校長沒有要求他們畫畫或做任何東西送給老師，但她還是決定要做卡片安慰老師，因為她當時是個「非常感性的孩子」，而且自己的寵物鳥也剛過世。

那時，媽媽給她買了一本兒童讀物，琳賽說自己應該就是看了那本書，用書上學到的「新知識」，寫了一張慰問卡。她做完卡片以後很興奮地拿給媽媽看，還好媽媽反應很快，把卡片收了起來，所以最後沒有送到老師手上。

這張卡片最近會出現，是因為琳賽的爸爸在七月去世，琳賽的媽媽特地找出這張卡片來安慰她。這部影片吸引不少網友留言討論，就連知名卡片禮品公司Hallmark都留言說這是張滿分的卡片。

有人說自己笑到停不下來，還有另一名網友表示，如果自己是琳賽的老師，收到這卡片真的會被安慰而好過一點。琳賽說，也有網友的媽媽最近過世，私訊告訴她說，「看到這張卡片，讓他們這幾個禮拜以來第一次笑出來」。

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