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愛美染髮反引發特殊反應 男子整顆頭腫得像氣球

聯合新聞網／ 綜合報導
萊恩因為染髮引發過敏反應，整個頭腫得跟氣球一樣。圖擷自紐約郵報
萊恩因為染髮引發過敏反應，整個頭腫得跟氣球一樣。圖擷自紐約郵報

一名英國男子因為長了白髮，想靠染髮來遮蓋，沒想到卻意外引發特殊發炎反應，讓他的頭腫得超級大，看起來就像動畫電影《麥克邁；超能壞蛋》中的大反派「麥克邁」（Megamind）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的萊恩（Ryan Briggs）在上個月（7月）染髮，結果引發了一場災難。他發現自己有些白髮，於是在到母親家時，請媽媽幫他買染髮劑染髮。

萊恩說，「我塗上染劑時感覺有點刺痛，但我以為那是正常的反應」，不過後來的結果顯示，當下那樣刺痛的感覺絕對不是正常的。第二天早上，萊恩醒來時發現頭上有一小塊紅疹，起初他並不在意，但後來他的頭就開始「膨脹」起來。

萊恩說自己隔天本來在工作，但情況逐漸惡化，他的頭越腫越大，連他自己都忍不住地說，「我看起來就像麥克邁」。從照片中可以發現，萊恩的前額周圍腫脹得像個氣球，就連萊恩的女友也驚訝得無法直視，因為他看起來就像個「氣球頭」。

萊恩的同事要他趕緊去醫院檢查，不過雖然他的頭腫脹得很嚴重，醫生還是要他回家休息，等情況惡化再回來。沒想到後來他的情況真的惡化得更嚴重，「我以為醒來後腫脹會消失，但醒來後情況變得更加嚴重」，萊恩無奈地說。後來他的頭腫到讓他看不見東西，家人也不得不趕緊叫救護車送他去醫院。

醫生告訴萊恩，他對染髮劑中的對苯二胺（PPD）過敏，他在醫院待了13個小時，才終於出院，不過還是得服用藥物消腫。雖然他的頭部已經消腫，但他的頭皮上布滿了結痂。

萊恩也提醒民眾，在染髮前一定要進行皮膚測試，以免發生類似事件。

染髮劑 過敏反應

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